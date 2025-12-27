Daniel Higiénico triunfa en el Teatre del Mar con un show lleno de humor y crítica social

Con la buena excusa de sus 35 años de carrera, el incombustible Daniel Higienico colgó el pasado viernes el cartel de «no hay entradas» en el Teatre del Mar y volvió a ofrecer a sus fieles un espectáculo de canciones y monólogos llenos de humor y crítica social.

Daniel volvió a demostrar que no solo es un gran letrista sino que domina las tablas actorales, siendo ambos factores clave para que el respetable consiga siempre sumergirse en su imaginativo mundo.

En esta ocasión estuvo acompañado al laúd por un extraordinario Toni Pastor, mostrando una gran complicidad entre ambos durante las más de dos horas de magnífico repertorio, intercalando canciones de más nueva factura como Esperando a Robin Hood o clásicas como la muy esperada El hombre cucaracha.

Daniel Higiénico, metiéndose un Frenadol para cuidarse en salud / Ángel Alzamora

Un Frenadol en pleno show

Daniel empezó bromeando sobre su edad, recién cumplidos los 65, y los achaques que ello conlleva. «Vengo del médico preocupado. Me ha dicho que tengo la tensión alta y que tengo que tomar una pastilla diaria y, que según ha visto la enfermera en Google, tengo un 10 por ciento de posibilidades de tener un ictus si no la tomo. No se si me vale la pena arriesgarme», comentó entre risas el cantante, que no dudó en meterse un Frenadol en pleno show. Eso sí, durante todo el espectáculo se pudo comprobar que está en un estado de forma inmejorable.