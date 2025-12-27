Baaldo publica ‘Señorita Paula’, un homenaje íntimo entre Nueva York y la memoria familiar

El artista mallorquín Baaldo ha publicado nuevo single, Señorita Paula, una pieza emocional que rinde tributo a su abuela Paula y reflexiona sobre cómo mantener en vida los recuerdos de quienes ya no están, especialmente durante las fechas navideñas. El tema está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 19 de diciembre.

Señorita Paula nace del deseo de Baaldo por conectar con el público a través de una experiencia compartida de nostalgia, amor y celebración de la vida. Más que una canción, es una carta musical que escribe el calvianer a su abuela. La canción ha sido producida por Owly G, con quien ya trabaja en un EP que verá la luz este 2026.

El videoclip oficial del single fue grabado íntegramente en Nueva York, donde Baaldo capta tanto la energía vibrante de la ciudad como momentos íntimos de su propio viaje, reflejando la dualidad entre la grandeza del entorno urbano y la conexión personal con Paula. El resultado es un relato visual que acompaña y potencia la narrativa emocional del tema.

Un año de música, escenarios y evolución artística

2025 ha sido un año intenso para Baaldo, consolidando su carrera tanto en estudios como sobre el escenario. Tras publicar singles previos como el pop-electrónico como ‘Decibelio’ y el dembow explícito en ‘Spicy’, y presentando la segunda parte de su gira ‘Emergencia Pop Club’ en distintas ciudades, el artista ha actuado en escenarios de Nueva York, Madrid y hasta Vejer de la Frontera. Su año musical arrancó con una actuación en Italia, donde destacó por su presencia en vivo y la energía con la que conecta con el público.

Además de su faceta como cantante, Baaldo continúa su faceta como DJ, como parte del duo de “Ojeras Hidratadas”, acompañado de su compañero cerrando el año con un DJ set especial en Son Fusteret el pasado 20 de diciembre en ‘El Gran Tardeo Navideño’, llenando junto a Aina Losange, Jaume Colombàs y Las Kétchup 4.500 personas que asistieron al evento.

Originario de Calvià, Baaldo ha ido construyendo una trayectoria única dentro de la escena pop y urbana con un enfoque transgresor y personal que combina influencias variadas y una estética propia. Su crecimiento como artista se ha visto reflejado tanto en la recepción crítica como en el apoyo de una base de fans en constante expansión.