Patrimonio
El canto de la Sibil·la llena las iglesias de Mallorca la víspera de Navidad
Más de un centenar de iglesias han celebrado la misa de Maitines
El tradicional canto de la Sibil·la ha llenado la víspera de Navidad los templos de Palma y los pueblos de Mallorca, una liturgia de origen medieval que ha resurgido con fuerza tras ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Más de un centenar de iglesias han celebrado la misa de Maitines con esta costumbre, además del sermón de la Calenda y el Cant de l'Àngel, donde los niños han cobrado un gran protagonismo.
Especial atención merece la celebración en la Catedral, donde por primera vez después de medio siglo el protagonista del canto de la Sibil·la ha sido un niño, Toni López Dezcallar, tal como se hacía antiguamente.
Catedral
Alrededor de 2.000 feligreses escucharon su interpretación este miércoles por la noche tras haber sido seleccionado entre los miembros de la Escolania dels Vermells de la Seu.
Del resto de cánticos se ha encargado la Capella de la Seu, dirigida por Joan Company, con Tomeu Mut al órgano.
La celebración ha sido presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y concelebrada por el deán de la Catedral, Antoni Vera, y canónigos del Cabildo.
