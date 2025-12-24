Joan Carles Bestard: “Pedro Sánchez es un cadáver político desde hace mucho tiempo”

Le advierto: los ‘haters’ van a devorarle, una vez más.

No me importa en absoluto. Me divierten sus comentarios llenos de rencor y de “leche agria”. Deben tener mucho dolor de estómago. Me dan muchísima fuerza a seguir hacia adelante. Cuando uno habla conviene informarse anteriormente sobre lo que va a opinar y eso en esta “gente” que utiliza las redes sociales para criticar a los artistas, políticos, a gente normal y corriente… detrás de fotos y nombres falsos no se produce. Detrás de esos comentarios llenos de odio hay muchísima ignorancia y prepotencia.

¿Qué alimenta el odio de las redes sociales?

Los propios partidos políticos. Sobre todo los extremistas. Tanto de derechas como de izquierdas. Estos partidos que dividen a la sociedad para tener rédito político me dan muchísimo miedo y repelús. Y por qué no decirlo, también me dan asco.

Los insultos corren muy rápido, no así las multas. ¿Hay que tomar medidas?

Ya deberían haberse tomado hace años. No interesa. A ciertos políticos les va muy bien que la gente se pelee y se insulte a través de las redes sociales y la justicia… la justicia es muy lenta.

¿Por qué ha decidido ‘matar’ a Madò Pereta?

No he decidido “matar” a Madò Pereta. Después de un próximo año lleno de funciones se irá a descansar un largo tiempo respeto a sus shows sobre los escenarios teatrales. Ahora bien, el personaje continuará con sus colaboraciones televisivas, periodísticas… y publicará su nuevo libro ‘25 Anys de xerratòrum’ el próximo 9 de enero. Será un descanso necesario para mí porque tengo proyectos importantes que no podré compaginar con el personaje a partir del 2027.

Ya sabe cómo funcionan las redes: alguno la habría ‘matado’ hace ya unos años.

Hay mucho “asesino” suelto. No podemos gustar a todo el mundo. De hecho, jamás lo he pretendido. Gente que opina sin ver, sin saber… y que no te ayudan a pagar ninguna factura a final de mes son los que más critican. Madò Pereta me ha pagado muchísimas facturas y siempre le estaré agradecido. Y entre chiste y chiste ha soltado auténticas verdades. Ha sido y es un personaje que lucha por la unidad de la lengua catalana con nuestras particularidades idiomáticas, que lucha contra la homofobia, la xenofobia, el racismo… Madò Pereta defenderá siempre nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Un personaje que no gusta a los extremistas es un buen personaje.

La serie 'Killing Madò Pereta' se estrena este finde / .

¿Qué puede adelantar de la serie, ‘Killing Madò Pereta?

Pues que es una pasada. Estoy muy contento con este trabajo que el gran público podrá ver en IB3 Televisió los próximos días 27 y 28 de diciembre a las 21.30 horas, justo después de las noticias. Dos capítulos de 20 minutos cada uno y cada día. Es sorpresiva al 100%, gamberra, divertida, tierna, arriesgada, con tensión … si alguien espera encontrarse con una “Peretada” no se ha equivocado nunca tanto. Es una auténtica creación de Paco Mulet y su equipo de la Periférica junto a Ferran Bex. Lo mejor que he hecho en los últimos años. Al fin, IB3 Televisió también ha dejado de ser sectaria y ahora huele y representa más que nunca a Baleares.

Sabrina Frías, Mar Fiol, Alícia Garau y Salvador Oliva completan el elenco. ¿Se divirtieron en el rodaje?

Nos divertimos muchísimo todos. Fueron unos días de rodaje muy intensos pero con un equipo maravilloso. Un rodaje muy familiar donde todo el equipo arriesgó muchísimo siempre con una sonrisa en la cara y máxima educación, ayuda y profesionalidad. Siempre trabajando al 100%. Fueron días que recordaré siempre. Mis compañeros de rodaje están todos y todas de premio.

¿Qué serie de la televisión le tiene pegado al sofá?

Una de doctores en un servicio de urgencias de un hospital en Chicago. Mi mujer y yo estamos muy enganchados.

¿Qué tal se ha llevado Joan Carles Bestard con su personaje durante estos 25 años?

A veces muy bien y a veces nos hemos dejado de hablar meses.

El actor Joan Carles Bestard / MANU MIELNIEZUK

¿Cómo le gustaría ser recordado a Joan Carles Bestard?

Tal como soy y he sido. Un simple actor que amó su profesión y que ayudó a mucha gente. Como una persona normal. Como un creador de contenidos actorales. Como un actor que luchó, como todos, muchísimo.

Madò Pereta me confesó en cierta ocasión que Bestard es bastante censor. ¿A qué le tiene miedo usted?

Últimamente a nada. En mi juventud era bastante más reflexivo y comedido. Ahora… ya no.

¿El auge de la extrema derecha le intraquiliza?

De la extrema derecha y de la estrema izquierda, de ambas ideologías. Me preocupa muchísimo. Me da miedo y me entristece mucho ver a tanto joven involucrado en partidos tan violentos y rancios. Los extremos se tocan y en España últimamente más. Una vergüenza.

¿Pedro Sánchez también está muerto, políticamente hablando?

¡Ya huele! Políticamente es un cadáver desde hace mucho tiempo. El problema es que él y sus seguidores más cercanos no quieren reconocer que ha terminado su recorrido político. Me entristece mucho que un gran partido como el PSOE, un partido muy necesario para nuestra democracia y con más de 100 años de historia, no tenga la valentía de poderse sacar de encima a alguien que les está destruyendo día a día. Lo mismo pasó muchas veces con personajillos de la derecha en el mismo PP y hasta que no se los quitaron de encima no empezaron a respirar. La democracia necesita más oxígeno.

El ayuntamiento de Palme le ha declarado persona ‘non grata’. ¿Suscribe esa declaración?

Palma tiene actualmente a un gran alcalde. Jaime Martínez es un 10 como político y un 1.000 como buena gente. Persona noble, trabajadora y que quiere un montón a la ciudad que representa. Ahora bien, a veces tiene que replegarse a ciertas gilipolleces de Vox. Y esta declaración de persona ‘non grata’ a Sánchez no sirve absolutamente para nada. Solo para apaciguar el ego a más de un extremista.

¿Aplaude el sueño de Palma, el de la capitalidad europea?

¿Y por qué no? Creo que sería maravilloso. Palma lo necesita después de estar 8 años gestionada sin sentido alguno. El Sr. Hila fue un político “secuestrado” por sus pactos políticos y eso empeoró a la ciudad. Ojalá se consiga. El actual ayuntamiento palmesano está trabajando muy bien y muy duro para recuperar una ciudad viva y llena de actos. Desde cultura se hace un magnífico trabajo y al fin los teatros municipales han dejado de ser sectarios con la excelente gestión de Javi Bonet y de Rafel Brunet.

Madò Pereta regresa al Xesc Forteza / .

En unos días presenta en Palma la nueva revista de Madò Pereta, en el Xesc Forteza, con la que girará este verano por toda la isla. ¿Qué podremos ver en este espectáculo?

Una revista clásica de toda la vida, donde se intenta hacer un homenaje al género de la revista. Género que llenaba los teatros de Palma y de Mallorca en épocas pasadas. Teatros como el Principal de Palma, el Lírico, el teatro circo Balear… fueron escenarios para los grandes artistas de la época. En este espectáculo la gente se podrá divertir durante dos horas con muchísima música, mucho baile, mucho humor, humor crítico con la actualidad política y social y muchísimas sorpresas como la colaboración del magnífico Agustín El Casta, con su personaje en “voz en off” del famoso cardenal de Lloseta. Una revista que ha contado con un coreógrafo que actualmente trabaja en el Teatro Real de Madrid, Pascu Ortí, y con un magnífico vestuario y dirección artística del maestro Víctor Guerrero y los fantásticos arreglos musicales realizados por Joan Manel Escobedo y su esposa desde su estudio de Montuïri. Diversión al 100%. 40.000€ de inversión gracias a Nou Espectacles y a Tot Audiovisual.

¿Qué le pedirá al Año Nuevo?

Mucha salud para la gente a quien quiero y naturalmente también para mí.