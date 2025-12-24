La Capella Mallorquina une música y patrimonio en su concierto de la Sibil·la
La tradicional actuación en la parroquia de Santa Eulàlia este viernes 26, día de Sant Esteve, estrenará una vestimenta única utilizando ropa original antigua
La tradicional y emblemática Festa de la Sibil·la de la Capella Mallorquina, dirigida por el maestro José María Moreno, llega este año con una novedad que trasciende el ámbito musical para adentrarse en la recuperación patrimonial.
El evento presentará una indumentaria única, históricamente informada, confeccionada a medida utilizando ropa original antigua. Esta prenda de museo vestirá a Adrián Sánchez, de diez años, el joven y ya consolidado solista Sibil·la de la formación. Tras interpretarla durante tres años consecutivos con un reconocido prestigio y éxito de crítica, Sánchez estrenará este año un traje a la altura de su trayectoria.
Rigor histórico
La creación de este traje nace de una dificultad real: la práctica inexistencia de ropa de Sibil·la original de los siglos pasados con las medidas de un niño. Para solucionarlo sin perder la esencia, se ha optado por no realizar una simple recreación, sino utilizar tejidos antiguos originales adaptados a la estatura del solista.
El proyecto ha sido dirigido por Joana Maria Borràs, reconocida diseñadora y modista especialista en ropa histórica, y miembro de la Comisión de Patrimonio Inmaterial del Consell de Mallorca. Junto a su equipo de profesionales, Borràs ha realizado una labor minuciosa para garantizar que la pieza respete el rigor histórico y aporte la máxima solemnidad al acto.
Día y hora
La Festa de la Sibil·la de la Capella Mallorquina, que se celebrará este viernes 26, día de Sant Esteve, a las 19,30 horas en la iglesia de Santa Eulalia, es un referente popular en la isla gracias a su gran trayectoria.
