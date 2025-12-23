La UTE Coll-Leclerc Arquitectos y Barceló-Balanzó Arquitectes gana el concurso de ideas para el Distrito de las Artes de Palma

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Coll-Leclerc Arquitectos y Barceló-Balanzó Arquitectes será la encargada de redactar el proyecto de los edificios que formarán el nuevo Distrito de las Artes de Palma. Este gabinete ha sido el ganador entre los tres finalistas del concurso de ideas convocado por la Conselleria d’Educació i Universitats con su proyecto Es Born.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha dado a conocer hoy el nombre del equipo ganador después de que el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) haya finalizado el concurso de ideas para la redacción de los proyectos del Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela Superior de Diseño, tres edificios nuevos que se levantarán junto al actual Conservatorio, que tras la actuación solo acogerá los estudios profesionales de música y danza, y que conformarán el nuevo Distrito de las Artes de Palma.

El conseller ha estado acompañado hoy por el secretario autonómico de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer; por el director general de Vivenda i Arquitectura y presidente del jurado del concurso de ideas, José Francisco Reynés, i por el director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet.

El conseller Antoni Vera, en el centro / .

Durante su comparecencia ante los medios, Vera ha recordado que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Govern de les Illes Balears, con un presupuesto superior a 53 millones de euros, cuyo objetivo es crear un entorno educativo innovador en el que los edificios que albergan estos estudios estén integrados en un gran parque urbano. Además, con el proyecto arquitectónico también se pretende potenciar la visibilidad de los estudios artísticos y ofrecer mayor accesibilidad a toda la ciudadanía.

El anteproyecto ganador, de los arquitectos Coll-Leclerc y Barceló-Balanzó, da continuidad al edificio del Conservatorio y crea una transición de alturas con las nuevas edificaciones. En total, se contempla la construcción de 22.315 metros cuadrados destinados a los estudios artísticos superiores y se otorga gran importancia al paseo central, que tendrá una anchura de casi 30 metros y conectará todas las edificaciones entre sí. Este gran paseo albergará las zonas comunes (mesas de trabajo para estudiantes, espacios polivalentes para pequeñas actuaciones o actividades pedagógicas al aire libre, áreas para comer y el ágora cultural) y centralizará todos los nuevos equipamientos culturales previstos, como un auditorio, un teatro y una sala de conferencias, además del auditorio ya existente.

Los nuevos edificios se identificarán claramente, pero al mismo tiempo formarán parte de un conjunto: el Distrito de las Artes. Todo el conjunto se escalona y, en el acceso desde la calle Alfons el Magnànim, a través del gran paseo central, se ubicará la biblioteca, una gran pérgola fotovoltaica que configura el ágora cultural, un espacio cubierto que se abrirá a la sala de orquesta, el nuevo acceso al auditorio existente del Conservatorio y la pasarela de conexión en la primera planta. Será un espacio polivalente de encuentro entre estudiantes y ciudadanía para eventos de puertas abiertas.

Este gran paseo será un espacio público que dará acceso a los nuevos equipamientos y funcionará como un lugar de relación, estancia y apoyo a las actividades vinculadas a los estudios artísticos, con zonas de mesas de trabajo, espacios polivalentes y áreas para comer junto al nuevo bar, que será una ampliación del actual Conservatorio, todo ello acompañado de vegetación y zonas verdes.

Desde este paseo se accederá a los nuevos edificios. El Conservatorio Superior será la primera construcción desde el acceso por la calle Alfons el Magnànim. Su superficie será de 8.541 m² e incluirá una sala de orquesta de 310 m² con comunicación directa al exterior y grada retráctil para permitir usos diversos. Además, contará con una sala de coro de 109 m², 72 aulas para teoría, piano, instrumentos de jazz, cuerda, viento, salas de grabación y espacios para investigación, además de salas de profesores, conserjería y oficinas.

Junto al Conservatorio se levantará la nueva Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (ESADIB), con una superficie total de 5.245 m². Este edificio incluirá una sala de artes escénicas con acústica adaptable para teatro, danza y otros usos, con un espacio escénico de 118 m² y zona para público de 289 m², además de camerinos, aulas, estudio de doblaje y taller laboratorio.

Finalmente, la Escuela Superior de Diseño tendrá una superficie total de 6.767 m² y dispondrá de una sala de conferencias de 300 m², además de aulas, talleres, almacenes, salas polivalentes y otros equipamientos como conserjería y salas de profesores.

Las zonas comunes incluirán la biblioteca, un restaurante-cafetería y el área de administración de los estudios artísticos superiores.

Según recoge el anteproyecto ganador del concurso de ideas de los arquitectos Coll-Leclerc y Barceló-Balanzó, los tres nuevos edificios y la zona abierta responden a las necesidades educativas de las enseñanzas artísticas y a la adecuación de los espacios exteriores. Todos los alumnos compartirán las zonas comunes exteriores, que también serán escenario para dar proyección social a los estudios artísticos. Tras ganar el concurso de ideas, el equipo que forma la UTE percibirá 2,3 millones de euros y será el encargado de redactar el proyecto ejecutivo y dirigir las obras.

Reconocida experiencia

Los despachos de arquitectura ganadores del concurso cuentan con una trayectoria consolidada y de prestigio.

Coll-Leclerc, liderado por Jaime Coll y Judith Leclerc, es un estudio con sede en Barcelona especializado en la investigación y diseño de Nuevos Paisajes Urbanos. Entre sus proyectos destaca la actual sede del Conservatorio, que formará parte del futuro Distrito de las Artes.

Barceló-Balanzó, dirigido por Antoni Barceló y Bàrbara Balanzó, tiene sedes en Barcelona y Palma y está especializado en arquitectura y urbanismo contemporáneo. En Mallorca ha desarrollado proyectos emblemáticos como el nuevo Edificio Interdepartamental de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el equipamiento deportivo de S’Aigo Dolça, consolidándose como un referente en la creación de espacios innovadores y funcionales.