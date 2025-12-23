El mallorquín René Mäkelä, artista del año 2026 en Miami

El artista mallorquín René Mäkelä ha sido reconocido como Artista del Año 2026 en Wynwood, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la ciudad de Miami, que le otorgó la Cámara de Comercio de Wynwood tras un exhaustivo proceso de selección en el que participaron cientos de artistas de todo el mundo.

El acto de nombramiento tuvo lugar en Wynwood, considerado el distrito mundial del arte urbano y contemporáneo por excelencia, y reunió a destacadas personalidades de la ciudad de Miami, artistas internacionales, representantes institucionales, así como numerosas marcas y empresas líderes de la zona, consolidando el carácter cultural, social y económico del evento.

Este reconocimiento llega en un momento clave de la trayectoria de Mäkelä, quien se encuentra actualmente en Miami desarrollando un ambicioso proyecto de murales clásicos de gran formato, con el que está redecorando amplias zonas de Downtown.

Mural de La Gioconda realizado por Mäkelä en el distrito Wynwood / .

Miami Beach

Paralelamente, el artista ha dejado ya su huella en Miami Beach, colaborando con importantes cadenas hoteleras, y ha confirmado que durante 2026 llevará a cabo nuevas acciones artísticas en Wynwood, reforzando su vínculo con diferentes zonas creativas de la ciudad y su escena creativa.

Entre los coleccionistas de la obra de René Mäkelä se encuentran figuras de relevancia mundial como Cara Delevingne, Madonna, Vinicius Jr., Cam Newton y Manny Machado, así como personalidades de distintos ámbitos del deporte, la cultura y la música. Incluso el Papa Francisco reconoció su trabajo, recibiendo al artista mallorquín en audiencia para apreciar su obra y destacar públicamente su compromiso artístico y social.

Este respaldo de personalidades internacionales ha consolidado a Mäkelä como uno de los artistas urbanos más cotizados y reconocibles del panorama contemporáneo, capaz de conectar el arte con la cultura popular, el deporte y la influencia global.

Presente y futuro

En la actualidad, René Mäkelä reparte su tiempo entre Palma y Estados Unidos, inmerso en dos proyectos murales de gran envergadura: la decoración pionera del estadio del RCD Mallorca y la intervención artística de distintos espacios de Wynwood y Downtown Miami, por encargo de uno de los empresarios más influyentes de Estados Unidos, con el objetivo de transformar el pulso de la ciudad a través de la restauración, el ocio y el arte de primer nivel.