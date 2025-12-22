El Consell de Mallorca presenta a los primeros beneficiarios de la nueva línea de ayudas para la rehabilitación y conservación de BICs

El Consell de Mallorca ha presentado hoy a los primeros beneficiarios de la nueva línea de ayudas para la rehabilitación y conservación de bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico de Mallorca, una convocatoria pionera que la institución insular ha puesto en marcha por primera vez este año y que ha estado dotada con 650.000 euros.

A través de esta línea de subvenciones, los propietarios de Bienes de Interés Cultural (BIC) y de Bienes Catalogados pueden acceder a ayudas de hasta 50.000 euros, con el objetivo de facilitar actuaciones de conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de estos inmuebles y garantizar la preservación y transmisión a las generaciones futuras.

La vicepresidenta primera del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «esta convocatoria representa un paso muy importante en la política de protección del patrimonio histórico de Mallorca, porque por primera vez el Consell ofrece una herramienta específica para dar apoyo directo a los propietarios de BICs y bienes catalogados, que tienen una responsabilidad clave en su conservación».

Durante la presentación, Antònia Roca ha subrayado que «el patrimonio histórico es un bien colectivo, pero su conservación a menudo recae en manos privadas; por eso, desde el Consell de Mallorca asumimos el compromiso de acompañar y ayudar a aquellos que lo cuidan cada día».

Los beneficiarios

Los beneficiarios de esta primera resolución son cinco inmuebles emblemáticos del patrimonio de la isla, que llevarán a cabo diferentes actuaciones de mejora y conservación:

El palacio Can Vivot de Palma recibirá una subvención de 50.000 euros, destinada a la renovación de la instalación eléctrica, la reparación de las cubiertas y varias obras de conservación del edificio.

Los Jardines de Alfàbia contarán con una ayuda de 21.375 euros para llevar a cabo trabajos de poda y reposición del arbolado, la reparación de cubiertas y la mejora de la calidad del agua del lago.

Ca n'Horrac de la Torre será beneficiaria de una subvención de 20.000 euros, que se destinará al proyecto de reforma del inmueble.

El Estudi General Lul·lià recibirá también 20.000 euros para mejoras de accesibilidad y otras intervenciones de conservación en el edificio.

Finalmente, Can Catlar contará con una ayuda de 4.961 euros para la reparación de la terraza, el forjado de viguetas de madera y la aplicación de mortero monocapa.

Hay que destacar que en esta primera convocatoria se han presentado un total de 16 proyectos, de los cuales sólo cinco han sido resueltos favorablemente, ya que son los únicos que cumplían todos los requisitos establecidos en las bases. El resto de solicitudes han quedado excluidas por diferentes motivos técnicos, como no tratarse de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o bien Catalogado, no acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, o bien corresponder a inmuebles situados en conjuntos históricos, pero no incluidos en el catálogo de protección patrimonial del municipio correspondiente.