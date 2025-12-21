El Teatre Principal de Palma cierra 2025 con un nuevo incremento de público

El Teatre Principal de Palma cierra el último cuatrimestre de 2025 con un nuevo incremento de espectadores. Entre los meses de septiembre y diciembre, la sala ha recibido un total de 22.473 personas, lo que supone un aumento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 20.976 asistentes.

Así lo ha dado a conocer el Consell de Mallorca en una nota al hacer balance de la primera parte de la temporada 2025/2026. Los datos confirman que el público sigue apostando por la programación del Principal, con varios espectáculos que han colgado el cartel de localidades agotadas, destaca el departamento de Cultura insular. Durante este fin de semana, dos propuestas han logrado llenar completamente el aforo: Cyrano, de La Impaciència, y Gegant, de Josep Maria Pou, contribuyendo a cerrar el año con cifras al alza.

Las perspectivas para el inicio de 2026 también son positivas. Fosca, de Aurora Bauzà y Pere Jou, presenta una alta ocupación en las dos funciones programadas los días 3 y 4 de enero en la Sala Petita. A ello se suma la buena acogida de la recuperación de la zarzuela en el Teatre Principal, con La corte de Faraón, que está llenando progresivamente las tres funciones previstas para los días 9, 10 y 11 de enero. La producción, a cargo del Teatro Campoamor de Oviedo y del Teatro Arriaga de Bilbao, cuenta con puesta en escena de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón.

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha querido agradecer la fidelidad del público con un mensaje de felicitación: “Gracias por compartir estas fiestas de Navidad con la programación del Principal, y de parte de todo el equipo del teatro, queremos desearos un 2026 lleno de salud y de artes escénicas”.

La programación de enero de 2026 mantiene este buen ritmo de respuesta. Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, con Lluís Homar como protagonista, ya ha agotado todas las entradas para su única función, prevista el 24 de enero. El mes se completará con Vientos del pueblo, de Pep Tosar sobre Miguel Hernández, los días 29 y 30 de enero, y A Macbeth song, un musical de Oriol Broggi inspirado en el clásico de Shakespeare y especialmente concebido para público juvenil.