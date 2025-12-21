Sedaç: «A este paso los mallorquines nos tendremos que ir a vivir a Asturias»

El batec de l’Illa es el primer disco de Sedaç, un grupo de nuevo cuño en el que convergen seis músicos con largas trayectorias que, en los trece temas que incluye este esperado álbum, pasan el cedazo por temas tradicionales y de creación propia que beben del jazz, el rock y el folk.

«Queremos salir del folclorismo bleda», espetan los hermanos Manel y Pere Joan Martorell, conocidos por su militancia en proyectos como Al-Mayurqa o Germans Martorell, entre muchos otros. «Este es un disco con un sonido contundente y cañero que quiere plasmar un momento concreto, el de un grupo, Sedaç, que llegó rodado al estudio de grabación tras dos años de ensayos y conciertos», señalan los Martorell, piezas esenciales de una banda que completan el bajista Miquel Jaume (Coanegra, Crosstown Traffic), Joan Florit (xeremies, flautas y flabiol), el batería Miquel Femenias (Sensual Pudding, Isla Iglú), el pianista Sebastià Llinares (actual director de la Banda de Música Unió Artística Murera) y, en calidad de técnico de sonido del directo, Carles Seguí (Grollers de Sa Factoria).

«Como un sedàs (cedazo) que permite cribar, Sedaç, con una ‘ç’ cedilla como signo de identidad, nació en 2023 para actualizar la música de raíz del País», explican sus integrantes, que hacen una interpretación «libre y rigurosa, mezclando sonoridades tradicionales y contemporáneas para ofrecer una música de autor comprometida y renovadora».

Los integrantes de Sedaç, durante un concierto / Sedaç

La grabación de El batec de l’Illa se produjo en Ona, en Bunyola, bajo el prisma de Miquel Brunet, productor con el que han trabajado en infinidad de ocasiones y con el que mantienen una relación sin fisuras. El álbum, con un libreto que incluye unos trabajados y brillantes dibujos obra de Miquel Jaume, contiene trece cortes, tres de ellos tradicionales: Sant Antoni, Calixtrona y Bolero de Santa Maria. Del resto destacan dos temas firmados por el que fuera líder de Al-Mayurqa, el desaparecido Toni Roig, Andalusí, que establece un diálogo entre la música andalusí y la música mediterránea, y Bolero de Pòrtol, «un clásico que nos tiene tocadísimos», confiesan los Sedaç.

Biel Majoral canta a Blai Bonet

Todos los cortes de El batec de l’Illa son instrumentales, y «bailables», salvo uno, el que abre el disco, Nova vida, toda una declaración de intenciones para este grupo que empieza su camino. En esta canción, compuesta por Manel Martorell, colabora Biel Majoral, en calidad de rapsoda, haciendo suyo un texto de Blai Bonet, Foc d’ocell, que nos recuerda que «la llibertat també ha de ser una cançó de poble».

En opinión de los hermanos Martorell, en la actualidad «hay mucha efervescencia en la música tradicional» que se factura en la isla, pero «hay que hacerla desde la esencia, desde el respeto, y desde el conocimiento del pasado». Un reproche: «Las ballades se han vuelto multitudinarias. Eso nos enorgullece, pero les falta esencia, en ocasiones parece que se va ahí como se va a hacer deporte. Falta cultura de País», subrayan.

Portada de ‘El batec de l’Illa’, primer disco de Sedaç, con dibujos de Miquel Jaume / 5

La isla de la especulación

«Mallorca lo está pasando mal. El título de nuestro disco no es casual, y se refiere al latido [batec] de una isla en la que mandan los especuladores. A este paso los mallorquines nos tendremos que ir a vivir a Asturias. Aquí uno no se puede comprar una casa. Con tanto fondo buitre y tanta especulación, están ahogando la isla», afirman.

La presentación del disco de Sedaç tendrá lugar el 15 de marzo en el Auditori d’Alcúdia. Desde el pasado viernes el grupo ha iniciado un Verkami para conseguir financiación (5.500 euros) con la que pagar el cedé y hacer posibles las recompensas: disco, disco con entrada para la presentación de Alcúdia, solo entrada, y la posibilidad de disfrutar de un recital en casa.