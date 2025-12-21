Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista El CastaSupremo imposición catalánAlcalde DeiàEva PiquerEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Celebraciones

La librería Embat comparte chocolatada con escritores y lectores

La librería Embat comparte chocolatada con escritores y lectores | GUILLEM BOSCH

La librería Embat comparte chocolatada con escritores y lectores | GUILLEM BOSCH

Redacción Cultura

Palma

Embat Llibres celebró ayer por la tarde su VII chocolatada con la asistencia de escritores locales. Este encuentro ya es una tradición, pero en esta ocasión, además, coincidió con los 50 años de esta librería, que hace tan solo una semana recibía uno de los Premis 31 de Desembre de la OCB, galardón que también ha recibido Climent Picornell, uno de los asistentes a la chocolatada, junto a Antonina Canyelles y Antoni Vidal Ferrando, entre otros autores de Mallorca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents