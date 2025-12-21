La librería Embat comparte chocolatada con escritores y lectores

Embat Llibres celebró ayer por la tarde su VII chocolatada con la asistencia de escritores locales. Este encuentro ya es una tradición, pero en esta ocasión, además, coincidió con los 50 años de esta librería, que hace tan solo una semana recibía uno de los Premis 31 de Desembre de la OCB, galardón que también ha recibido Climent Picornell, uno de los asistentes a la chocolatada, junto a Antonina Canyelles y Antoni Vidal Ferrando, entre otros autores de Mallorca.