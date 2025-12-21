IB3 emite el segundo episodio de 'Nadal en tots els sentits' dedicado al tacto
La nueva entrega de esta serie centrada en las tradiciones navideñas se podrá ver este domingo por la noche
El nuevo programa de IB3 Nadal en tots els sentits, conducido por la presentadora Marta Garau, continúa su recorrido por las tradiciones navideñas más singulares de Balears con la emisión este domingo, 21 de diciembre, por la noche del segundo episodio dedicado al tacto.
Será a las 21.50 horas, cuando los espectadores podrán disfrutar de un viaje por el universo de las texturas que protagonizan la Navidad en las Islas.
A lo largo de este episodio, Marta Garau invitará a los telespectadores a explorar las texturas más icónicas de estas fiestas, desde las sensaciones térmicas de una pista de hielo, hasta la posibilidad de darse un baño en la playa para comenzar el año. El papel de regalo y las neules, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial, se enfrentarán al fuego del Alei Alei y el Nadaler. Pero lo fundamental, será el tacto entendido como el cuidado, el mimo y el detalle que hay que tener para la inclusión de las personas con diversidad funcional en la oferta navideña.
Nadal en tots els sentits es una serie de cinco capítulos, uno por cada sentido, que explora diferentes aspectos de las tradiciones.
