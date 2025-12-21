La Galería Maior recoge en un libro sus 35 años "pensando en el arte"

La Galeria Maior ha cumplido 35 años ligados al arte contemporáneo que quedan recogidos en un gran libro, en el que junto al nombre de la galerista Jero Martínez resaltan los de los artistas Susana Solano, Penck, Gordillo, Campano, Broto, Yturralde, Eva Lootz, Sicilia, Ferran García Sevilla... sin olvidar a Amador, su pareja. La preparación de esta extensa publicación ha servido para reflexionar sobre cuál va a ser el futuro de este espacio artístico de la plaza Major de Pollença. «Yo siempre vivo pensando en el arte», deja claro su responsable.

Este imponente libro sobre la Maior ha contado con el trabajo del comisario y crítico de arte Fernando Castro Flórez, que aceptó con entusiasmo la idea que Jero Martínez tenía en mente desde el año de la pandemia. La publicación, que se presentó recientemente en el Museu Es Baluard, ha servido para dejar constancia de todos los artistas que han trabajado con la galería en estas más de tres décadas.

Campano y Jero Martínez. / Galeria Maior

Maior abrió en 1990 y en ese momento Jero Martínez y Lluc Fluxà en las únicas mujeres galeristas en Mallorca. Ahora la situación es completamente distinta. «No vemos esta diferencia de hombre y mujer como antes. Yo recuerdo que iba a una reunión y casi no me miraban a la cara, y yo, que también soy un poco tímida, pues casi ni me atrevía a hablar», cuenta de aquellos inicios. Hoy, a punto de cumplir 67 años, es una de las más veteranas dentro de la asociación Art Palma Contemporani y dice notar la perplejidad de los más jóvenes al verla en activo. Cuestiones como el impacto del 21% del IVA o el sobrecoste de la insularidad para su negocio son cosas que no han mejorado con este tiempo.

'La voluntat del paper', exposición que conmemora estos 35 años. / Galeria Maior

Coincidiendo con la publicación del libro sobre los 35 años de la Maior, Jero Martínez reitera que está en un momento de meditación, en un año de reflexión sobre el camino que debe tomar su galería, si seguir como hasta ahora o zambullirse de pleno en las nuevas formas de trabajar marcadas por lo digital. Ella es de las que continúa llamando por teléfono a ‘sus’ artistas, ante todo para saber cómo están, cultiva la relación personal. Luego ya concretará otras cuestiones de trabajo por correo electrónico. Lleva décadas ligada a los artistas y lejos de considerar que es complicado trabajar con ellos, se pone en su piel: «El artista sufre mucho. Son personas que, por una parte, disfrutan porque son creadores, pero que por la otra parte tienen el peso de siempre ser creativos. Y creo que también eso es difícil. Y también es muy difícil vivir del arte. Muchos no pueden», considera.

Inauguración de la exposición de Xavier Grau a la que asistió Miquel Barceló, en 1996. / Galeria Maior

En este balance como galerista, afirma sentirse satisfecha con lo conseguido. «Tengo una serie de artistas que están desde el principio y que por ello han sido también como mis maestros, porque realmente me han inspirado. He ido aprendiendo con ellos, porque yo estudiaba Derecho, que no acabé, tampoco venía de, digamos, de haber estudiado la carrera de arte. Yo empecé en arte a través de mi pareja, Amador. Y claro, al final, todos estos artistas me han abierto caminos y me han ampliado mucho la manera de pensar, de trabajar, porque iba a ver sus exposiciones, iba a sus bienales, y eso me ha aportado muchísimo», valora Jero Martínez sobre quiénes han marcado la trayectoria de la Maior, donde trabaja con Manel Domingo.

Otra muestra de 'La voluntat del paper'. / Galeria Maior

Como lleva haciendo desde que abrió la galería, que durante unos años también tuvo su espacio en Palma, Maior apuesta por nuevos talentos. Los de décadas atrás se han convertido en artistas consagrados y «premios nacionales» que mantienen su vínculo. De las generaciones más jóvenes, con la que más trabaja es con Laia Ventayol (finalista al Premi Ciutat de Palma de Artes Visuales), pero también con la menorquina Núria Marquès. Sus nombres se sumarán a ese imponente listado en el que sobresalen Joan Miró y Antoni Tàpies.