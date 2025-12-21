Un futuro prometedor para la bailarina de Manacor Diana Naumova

La joven bailarina de Manacor Diana Naumova tiene una gran oportunidad por delante: una beca de formación en la Nashville Ballet & School, que ha conseguido en el reciente concurso organizado por Youth America Grand Prix que tuvo lugar a principios de diciembre en Barcelona y al que se presentaron unos 600 participantes de lugares como China, Japón, Australia, Rusia, Italia, Portugal, Francia y Estados Unidos. No ha sido la única recompensa que ha obtenido de su paso por ese certamen. Esta misma semana le han comunicado que la Alberta Ballet School, en Calgary (Canadá), le ofrece otras dos becas, una de corta duración y otra para un programa de verano.

Naumova, con 17 años recién cumplidos, no puede ocultar su alegría por haber conseguido estas becas de formación en uno de los concursos más importantes para jóvenes de hasta 19 años. La bailarina es alumna de Raquel Martínez Dance Academy, en Manacor, y presentó dos coreografías de repertorio clásico: Nikiya’s Death y Quixote Bridesmaid. De su paso por esa competición ha logrado la oportunidad de seguir formándose, en Nashville, en la escuela de ballet más grande de Tennessee, por un tiempo que puede oscilar de uno a dos meses. «No me lo esperaba, ha sido un cúmulo de emociones muy grande. Sigo flipando», explicaba la joven días después de volver del concurso, que en todo el mundo llega a más de 15.000 estudiantes en 30 ciudades de Estados Unidos y en otras 15 del resto del mundo.

Diana Naumova, con Larissa Saveliev, fundadora y directora artística del YAGP. / Raquel Martínez Dance Academy

Una alumna con mucho potencial

«Es una experiencia que me hace mucha ilusión porque me enriquecerá como bailarina», afirma Naumova sobre la beca conseguida para Nashville. Su profesora, Raquel Martínez, considera que esta joven «tiene una vena artística muy fuerte y consolidada», que es una alumna «muy trabajadora» y «con muchísimo potencial», algo que cree que debieron de ver los responsables de las escuelas de ballet que le han ofrecido las becas.

Diana cuenta que fue su abuelo el que la apuntó de pequeña a bailes de salón. Después continuó con flamenco, baile contemporáneo y no fue hasta hace tan solo dos años que cambió a ballet, por lo que es consciente de que falta muchas cosas por mejorar. «Es una niña que baila de cuna, el instinto de la danza lo tiene de nacimiento», destaca de ella su profesora de danza.

De momento tiene estas tres ofertas de dos escuelas de ballet, pero desconoce todavía los detalles de la estancia y que coste económico supondría aceptarlas. A la espera de saber las condiciones y para ayudar a su alumna, Raquel Martínez ya está pensando en buscar patrocinadores que quieran ayudar a Diana.

Y mientras, en la escuela de danza de Manacor ya tienen la vista puesta en otro concurso Youth Grand Prix que se celebrará el próximo mes de febrero en Portugal y al que volverán a ir varias alumnas, entre ellas Diana Naumova.