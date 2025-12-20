Ramon Llull, el ‘Alcover-Moll’ y la glosa mallorquina protagonizan la II Nit de l’Edició i la Lectura
La Institució Francesc de B. Moll reivindica el libro, la lectura y la cultura en catalán en una velada en la que se entregaron los premios Ars Magna, Miramar y Arbre de Ciència y se presentó una nueva herramienta digital del Diccionari Català-Valencià-Balear
El filósofo Ramon Llull y su legado, el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) y la glosa mallorquina fueron los grandes protagonistas de la II Nit de l’Edició i la Lectura, celebrada este pasado jueves en el Estudi General Lul·lià de Palma y organizada por la Institució Francesc de B. Moll. El acto, que reunió a un numeroso público que llenó el salón de actos, tuvo un marcado carácter reivindicativo a favor del libro y la lectura, el buen periodismo, la integración social y la cultura en lengua catalana, así como contra la violencia, la intolerancia y la desinformación.
Durante la velada se entregaron los premios Ars Magna a la escritora y editora Eva Piquer, Miramar a la ilustradora Nívola Uyá y Arbre de Ciència a la Biblioteca Municipal de Sineu. Además, se presentó la nueva herramienta de búsqueda simple y avanzada de la letra A del diccionario Alcover-Moll, que pone al alcance de un clic 18.731 palabras o lemas.
La gala, presentada por la actriz Neus Cortès, contó con los glosadores Mateu Xurí y Maribel Servera, que fueron hilvanando los distintos momentos del acto con glosa improvisada. Antoni Mir, socio fundador de la Institució Moll y presidente de Nova Editorial Moll, rindió homenaje a tres figuras recientemente fallecidas vinculadas al mundo cultural y editorial: el lulista Antoni Bonner, el ilustrador Joan Guerra y Víctor Moll, hijo de Francesc de B. Moll. Por su parte, la escultora Georgina Gamundí explicó el proceso de creación de los galardones, inspirados en los árboles del conocimiento lulianos.
La directora del proyecto del DCVB, Maria-Pilar Perea, presentó la nueva herramienta digital del diccionario, obra magna de Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll, recordando además que en 2026 se conmemorarán varios aniversarios clave relacionados con su gestación y publicación. El lanzamiento contó con el escritor Gabriel Janer Manila y su nieta como padrinos simbólicos. En representación del Institut d’Estudis Baleàrics, entidad patrocinadora del proyecto, intervino su director, Llorenç Perelló, mientras que el Consell de Mallorca colabora en la digitalización del cedulario histórico del diccionario.
