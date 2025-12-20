Óbito
Muere a los 69 años Jesús Alañá "El Gran Capitán" del periodismo ciclista
Voz histórica del ciclismo en la Cadena COPE, fallece a causa de un problema cardiaco
EFE
El periodismo deportivo, y en particular del ciclismo, llora el fallecimiento a los 69 años de Jesús Alaña, "El Capitán" del pelotón de periodistas que habitualmente siguen las grandes carreras, un referente que deja su sello por sus conocimientos en el deporte del pedal y por su carisma personal.
"El Capitán" hubiera cumplido 70 años el próximo 20 de febrero, pero a consecuencia de una patología cardíaca, Alaña falleció en León, aunque la mayor parte de su trayectoria profesional trascurrió en Burgos. Puso voz a este deporte primero como narrador y luego como comentarista.
Voz histórica de la COPE, fue el narrador hasta el año 2010, cuando cambió su rol a ser la voz de los datos históricos y el libro de ruta por la gran base de datos que él creó y gestionó hasta el último día.
Sus compañeros de COPE le hicieron a través de las antenas un cariñoso homenaje en los micrófonos de Tiempo de Juego, recordando su figura.
El actual narrador de la emosora, Heri Frade, comentó: "Se nos ha ido un maestro. Descanse en Paz. Una persona que tenía en la cabeza tanto ciclismo que podía competir con cualquier ordenador. Gracias por todo".
La Vuelta a España ha mostrado su pésame por el fallecimiento de Alaña a través de sus redes sociales.
"Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús Alañá, periodista histórico del ciclismo y comentarista del Tour y la Vuelta en la COPE", señala un mensaje.
El mundo del ciclismo, y del periodismo de esta parcela, echará en falta al "Capitán", quien se ganó a pulso los galones del pelotón de la Prensa, por sus conocimientos y su calidad humana.
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes