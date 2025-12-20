Navidad
El jardín de La Misericòrdia acoge una muestra de productos artesanos locales
El Consell de Mallorca inauguró ayer la primera edición de la feria artesana de Navidad en el jardín del centro cultural de La Misericòrdia, que estará abierta al público hasta el 21 de diciembre y reunirá una selección de productos locales.
La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, expresó durante la presentación del evento su satisfacción por la gran acogida que ha tenido, según informó la institución insular en un comunicado.
Roca celebró que la respuesta haya sido «mejor de los esperada» y consideró que la cantidad de personas que han asistido a la inauguración «muestra el valor de la artesanía de Mallorca».
Asimismo, la consellera destacó que el mercado no solo destaca por la calidad de los productos, sino también por su capacidad de crear un ambiente navideño «único y participativo».
A su parecer, esta iniciativa es una experiencia cultural en la que los visitantes «pueden conectar con la artesanía, disfrutar una gran atmósfera navideña y participar en las actividades».
Durante el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de una variedad de artículos hechos a mano como joyería, bisutería, cerámica, pintura, grabados, dulces artesanos e incluso café tostado.
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»