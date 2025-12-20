El Casta: "El alquiler turístico es el principal drama de Mallorca y no se dice lo suficiente"

¿Los extranjeros son extraños para los mallorquines?

En absoluto. Los mallorquines continúan observándoles como al principio, es decir, sin inmutarse, porque es el carácter mallorquín. Ahora les conocemos más porque ya llevan mucho tiempo en la isla, aunque todavía mantenemos una cierta resistencia, como el pueblo de Astérix y Obélix.

¿Y viceversa?

Acabará sucediendo. Empiezo a pensar que hay más extranjeros que población nativa, por lo que dentro de poco seremos unos extraños en nuestra propia tierra.

Se han quedado con las llaves de nuestras casas, como insinúa en el cartel promocional.

Todo empezó con la brillante idea del alquiler turístico, que ha desbaratado totalmente el sistema de alquileres a precios normales para que la gente pueda vivir. Es el principal drama de Mallorca y no se dice lo suficiente. Esto es lo más grave, pero también está el ruido de las maletas por las aceras a las tres de la madrugada, la masificación, coches de alquiler por todas partes y atascos interminables... Se nos ha ido de las manos. Mi espectáculo va de cómo está afectando este tipo de turismo a nuestras vidas, aunque con mucho humor, por supuesto.

¿Qué recibimos a cambio?

El mallorquín es consciente de que gracias al turismo alcanzamos un buen nivel de vida y no podemos olvidar eso. Sin embargo, la nueva modalidad, y eso sin hablar de los alquileres ilegales, solo provoca desventajas a los que la sufrimos. Hay chalés con turistas diferentes cada semana y a los dueños jamás los ves, por lo que estoy seguro de que ese dinero ni siquiera entra en Mallorca.

¿Le han hecho alguna oferta por su café-teatro de Cala Gamba?

No, es sagrado. Con los templos por ahora no se han atrevido. Me viene a la memoria un guion para la tele en el que hacíamos como que querían alquilar la Catedral.

Alquilan el castillo de Bellver.

No como alojamiento turístico, hasta ese punto no hemos llegado. Lo del evento de Louis Vuitton no me pareció mal porque colocó la ciudad en la máxima categoría. De todos modos, el mallorquín tiene bien claro que si puede sacar algo de dinero, lo saca.

¿Marga Prohens le ha invitado a participar en la llamada mesa por la convivencia y la sostenibilidad?

¿A mí? Qué va, pero me parecen bien todas las medidas para tratar de conseguir que estemos mejor, porque de lo contrario acabaremos muriendo de éxito. Cuando alguien se mete en un atasco y ese atasco dura horas, si es turista, no vuelve de vacaciones, aunque si es de aquí se tiene que fastidiar cada día.

¿Qué propondría?

Yo empezaría por dividir en dos el aeropuerto y tirar la mitad para que así no entre tantísima gente. Parte de mi reflexión en el nuevo espectáculo del Auditorium está dedicada al aeropuerto, porque lo sufre todo el mundo, incluidas las goteras y techos que se caen.

¿A Lorenzo Llamas le siguen gustando las extranjeras?

Las extranjeras y las mujeres en general, a las que tiene en un altar. Lo que pasa es que el turismo ha cambiado mucho desde los años 70 y en algunos aspectos está un poco espantado. En aquella época, veías que las turistas de un hotelito de dos o tres estrellas iban a la peluquería a arreglarse antes de salir a cenar, y no te estoy hablando de hoteles de lujo. Hoy ver a alguien elegante, bien vestido, en establecimientos así nos parece muy extraño. Hemos llegado hasta tal punto que el otro día en el aeropuerto de Eivissa me encontré a un turista que estaba a punto de subirse a un avión e iba completamente descalzo. ¿Cómo demonios puedes ir descalzo si te vas a subir a un avión? Y no llevaba ni bolsa ni nada con unas zapatillas. A veces tengo la sensación de que hay extranjeros que al bajarse del avión deciden quitarse el cerebro.

Los extranjeros en Mallorca no son los únicos que reciben estopa de El Casta, por lo que imagino de la película ‘Operación Peugeot’.

El mediometraje dirigido por Marcos Cabotá está quedando muy divertido. Lo pondremos en varias partes para no hablar solo de guiris.

¿Declararía a Pedro Sánchez persona ‘non grata’ de Palma?

Sale en la película, pese a que no le hemos contratado. Creo que le da igual que le nombren persona non grata de cualquier sitio. Me gustaría saber de qué pasta está hecho este hombre, es un extraterrestre.