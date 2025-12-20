Can Oleo abre su patio para mostrar las obras de Guillem Crespí Alemany

El patio de Can Oleo acoge varias obras del artista Guillem Crespí Alemany (Santa Margalida, 1963), dentro del proyecto Art al Pati, que se expondrá hasta el 28 de febrero de 2026, según ha dado a conocer hoy el Govern en una nota.

El artista ha instalado cap-roigs de hierro enmarcados en aros. / Caib

Art al pati es una iniciativa de la Dirección General de Cultura para transformar el patio de este histórico edificio gótico ”en un espacio vivo de creación, exhibición y encuentro artístico. El proyecto nace con la voluntad de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y poner en valor los espacios patrimoniales como escenarios activos de cultura”, destaca la nota.

El proyecto cuenta con una programación de intervenciones artísticas que dialogan con la arquitectura, la historia y el uso cotidiano del patio de Can Oleo y que darán visibilidad tanto a artistas emergentes como a creadores consolidados.

Las obras de Guillem Crespí Alemany representan cap-roigs entre aros de hierro. "El cap-roig me acompaña desde hace muchos años porque es un animal que transmite fuerza, carácter y una presencia que siempre me ha inspirado. Sus formas, tan marcadas y peculiares, me permiten jugar con el volumen, el movimiento y la luz de una manera muy directa. A través de esta figura he podido desarrollar un lenguaje propio que conecta con el Mediterráneo", explica el artista.

Otra vista de la instalación artística. / Caib

Tal como ha recordado el departamento de Cultura, Crespí Alemany mantiene desde mediados de los años 90 una presencia activa en la escena artística participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas. “Su obra ha evolucionado desde la representación de figuras cotidianas, como tomates y coles, hasta temas más abstractos y simbólicos como violines y bicicletas, reflexionando así un viaje personal y artístico que busca explorar la condición humana a través del arte”.

Además, es “pionero del movimiento 'Armonía Figurativa', una corriente que busca la simbiosis entre la expresión abstracta y la figura reconocible, influenciado por maestros como Jackson Pollock y Anselm Kiefer” y que se caracteriza “por la utilización de capas de pintura aplicadas de forma que crean una textura densa y rica, sobre las que las figuras emergentes juegan un papel central en la composición final”.