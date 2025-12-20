Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Identitas en PalmaLujo CasaDeià ApesteguiaBellasombrasEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La Prèvia

Abans del fum, fum, fum

Miguel Poveda

Miguel Poveda / Kike Rincó

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

D’aquí a menys d’una setmana cantarem el Fum, Fum, Fum. Abans, però, tenim algunes propostes relacionades amb la música.

Avui dissabte podem començar anant al poble d’Alaró, a l’església del qual Miquel Bennàssar oferirà el setmanal concert d’orgue.

Més tard, la coral de Sant Joan oferirà un concert a l’església de Sant Joan Baptista (20h), sota la direcció de Francisca Rosselló i la col·laboració del pianista Nofre Morey.

Si el que vos agrada és el flamenc, teniu a Miquel Poveda a l’Auditòrium de Palma (avui a les 21.30h).

Demà diumenge, tenim altres propostes, entre les quals la que dirigirà, a Sant Felip Neri de Palma (20h), Gori Marcús. El músic es posarà al davant de la Capella Oratoriana i el cor Philippus Nerius, dos grups vocals que, junts, cantaran un recull de cançons nadalenques que començarà amb una introducció de música gregoriana i acabarà amb una cantata de Daniel Pinkham. A la sessió hi col·laboraran diversos instrumentistes.

A l’església parroquial de Santanyí (18.30h), diverses corals, alguns instrumentistes i l’organista Francesca Suau, presentaran un homenatge a les persones que han cantat la Sibil·la al poble durant els darrers cent anys.

En el Teatre de Lloseta (17h), l’Orquestra Universitat Illes Balears, dirigida per Xisco Amengual, proposa un concert amb obres de Beethoven i Marquès.

A l’Auditori de Porreres (20.30h), Concert coral nadalenc.

I per acabar, dos Messies de Händel. El de demà diumenge a l’Auditòrium de Palma amb l’Orfeó Balear i l’Orquestra Simfònica Europea i el de dilluns, la producció que ha preparat Studium Aureum en el Conservatori de Palma (20.30h).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents