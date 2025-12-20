La Prèvia
Abans del fum, fum, fum
D’aquí a menys d’una setmana cantarem el Fum, Fum, Fum. Abans, però, tenim algunes propostes relacionades amb la música.
Avui dissabte podem començar anant al poble d’Alaró, a l’església del qual Miquel Bennàssar oferirà el setmanal concert d’orgue.
Més tard, la coral de Sant Joan oferirà un concert a l’església de Sant Joan Baptista (20h), sota la direcció de Francisca Rosselló i la col·laboració del pianista Nofre Morey.
Si el que vos agrada és el flamenc, teniu a Miquel Poveda a l’Auditòrium de Palma (avui a les 21.30h).
Demà diumenge, tenim altres propostes, entre les quals la que dirigirà, a Sant Felip Neri de Palma (20h), Gori Marcús. El músic es posarà al davant de la Capella Oratoriana i el cor Philippus Nerius, dos grups vocals que, junts, cantaran un recull de cançons nadalenques que començarà amb una introducció de música gregoriana i acabarà amb una cantata de Daniel Pinkham. A la sessió hi col·laboraran diversos instrumentistes.
A l’església parroquial de Santanyí (18.30h), diverses corals, alguns instrumentistes i l’organista Francesca Suau, presentaran un homenatge a les persones que han cantat la Sibil·la al poble durant els darrers cent anys.
En el Teatre de Lloseta (17h), l’Orquestra Universitat Illes Balears, dirigida per Xisco Amengual, proposa un concert amb obres de Beethoven i Marquès.
A l’Auditori de Porreres (20.30h), Concert coral nadalenc.
I per acabar, dos Messies de Händel. El de demà diumenge a l’Auditòrium de Palma amb l’Orfeó Balear i l’Orquestra Simfònica Europea i el de dilluns, la producció que ha preparat Studium Aureum en el Conservatori de Palma (20.30h).
Suscríbete para seguir leyendo
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»