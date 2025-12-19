Música
El tatuador Nil Marqués decora la Sala Zero del recinto de conciertos Es Gremi
El artista se ha inspirado en la estética japonesa para cubrir más de 100 metros cuadrados de paredes y techos
Es Gremi celebró este jueves la inauguración oficial de la nueva Sala Zero con un evento que combinó arte, cultura y emoción.
Bajo el título 'La piel de la Zero', el artista y tatuador Nil Marqués presentó su intervención artística en el espacio, un trabajo con el que no solo ha decorado, sino tatuado toda la Sala Zero (más de 100m2 de paredes y techos), imprimiendo su estilo marcado por la estética japonesa directamente en las paredes.
Durante la velada, el público asistente pudo recorrer libremente el espacio y observar los detalles de una intervención que convierte a la Sala Zero en un lugar con alma propia.
Conciertos
Fue una noche de puertas abiertas, con un ambiente creativo, cercano y lleno de complicidad entre artistas, comunidad cultural y equipo de Es Gremi.
Esta presentación no solo marca el arranque de un nuevo espacio para conciertos, fiestas de club y eventos corporativos, sino que refuerza la voluntad de Es Gremi de ser también un referente en cultura creativa, un punto de encuentro entre disciplinas, lenguajes y públicos.
La Sala Zero —con aforo aproximado para 300 personas y equipada con sistema de sonido Meyer Sound— ya forma parte del circuito cultural de la isla, con programación activa desde finales de octubre.
Desde entonces, ha acogido conciertos de bandas como Peligro, Talleres Molina, Patax, BOC, Komodo García y Sr. Chinarro, además de eventos de empresa y citas culturales con sello propio.
