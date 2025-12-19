Rodo Gener, tras el estreno del spin-off de 'Doctor Who' rodado en Mallorca: “Me sentía el protagonista de la serie”

Entre las obras y monólogos Cyrano, El Covard y La teoria dels gilipolles, para 2,8 millones de espectadores de Inglaterra Rodo Gener (Ciutadella, 1973) es un pescador que captura un monstruo marino en la superproducción The War Between the Land and the Sea, un spin-off de Doctor Who que acaba de estrenar la BBC. “Me sentía el protagonista de la serie”, recuerda el actor menorquín del día de rodaje en la costa del Migjorn de Mallorca en octubre de 2024.

La serie de ciencia ficción se estrenó hace unos días en Inglaterra, pero al resto de países llegará a lo largo de 2026 a través de Disney+. “Hago un papel pequeño pero disfruté muchísimo, fue un rodaje muy divertido”, comenta el actor de su interpretación de un pescador que accidentalmente atrapa a uno de los monstruos del mar, al que apunta con una escopeta y dispara. El equipo estuvo una jornada entera para rodar una secuencia, la que inicia esta serie de cinco capítulos, producida por BBC, Disney y Bad Wolf, y en la que es fácil reconocer paisajes de Mallorca, ya que aquí se rodaron algunas escenas, mientras que el resto de capítulos se filmaron en Cardiff y Bristol.

La serie ha sido creada por Russell T. Davies y está interpretada por Russell Tovey y Gugu Mbatha-Raw. Aunque breve, la aparición de Gener en pantalla marca el inicio de esta ficción, a la que llegó a través del casting realizado por Palma Pictures. “Me trataron como si fuera una estrella. En los rodajes, sobre todo si son rodajes nacionales, no te tienen tan en cuenta. Pero en este, estaba yo con mi propia roulotte, con mi nombre, y se notaba que era una producción con presupuesto”, añade el actor sobre esa experiencia.

De esa jornada de filmación, que transcurrió en parte en tierra firme y otra a bordo de un barco, Gener relata una anécdota: “Estábamos en una balandra y se movía, y todo el equipo guiri fue cayendo, se iban volviendo amarillos, blancos, aguantaban la cámara como podían, pobres, el equipo inglés lo pasó fatal. Los extras, como eran marineros, iban paseando por allí como Pedro por su casa, pero el equipo inglés debe de recordar ese día como uno de los más chungos del rodaje”.

El menorquín está expectante por ver ese capítulo, titulado Homo Aqua. “Yo me sentía el protagonista de la serie. El director [Dylan Holmes Williams] venía a hablar conmigo directamente, fue un rodaje muy agradable, aparte de muy divertido. Pocas veces pasa que vas a hacer un papel corto y te tratan como si fueras uno de los papeles principales”, remarca Gener.

Y mientras espera el estreno en España de la serie, este fin de semana representará en el Teatre Principal de Palma Cyrano, con La Impaciència, obra para la que se han agotado las entradas, y el próximo lunes la ofrecerán en Manacor. Al mismo tiempo, sigue con su monólogo La teoria dels gilipolles y con El covard, texto dramático escrito por su hermano, Toni Gener Ferrero, y en el que está acompañado por Leonmanso.