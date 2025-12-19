IB3 presenta ‘Nadal en tots els sentits’

El nuevo programa de IB3 Nadal en tots els sentits, conducido por la presentadora Marta Garau, llega a las pantallas este sábado, 20 de diciembre, a las 21.50 horas, para ofrecer una mirada única y sorprendente a las celebraciones navideñas en Baleares. El programa promete sumergir a los espectadores en un viaje sensorial por el universo de imágenes, sonidos, sabores, aromas y texturas que componen la Navidad en las Islas.

La periodista Marta Garau conduce cada uno de los episodios, dedicados a distintos sentidos. / .

Nadal en tots els sentits tiene como premisa explorar las tradiciones navideñas del territorio balear a través de los cinco sentidos, dedicando cada episodio a uno de ellos.

El primer capítulo, titulado El oído, se sumerge en el rico abanico sonoro de la Navidad en las Islas Baleares. Asimismo, Marta ‘se topa’ con voces icónicas que han acompañado a diversas generaciones de baleares durante las fiestas. El programa cuenta con testimonios e historias de músicos y expertos que ayudan a desvelar los secretos de estos sonidos tan característicos de la Navidad balear.

Marta Garau, conocida por su naturalidad, guía a los espectadores por este emocionante recorrido con la mirada curiosa y apasionada de un niño.

Otra imagen correspondiente al capítulo que se podrá ver este sábado. / .

Cada capítulo de Nadal en tots els sentits busca ofrecer una experiencia sensorial que transporta al espectador al corazón de la Comunidad, destacando la riqueza cultural y el espíritu único de las festividades baleares. Los próximos episodios estarán dedicados a explorar la Navidad a través del sentido del gusto, el olfato, la vista y el tacto, con una mirada profunda y fascinante sobre cómo cada uno de estos sentidos se integra en las costumbres navideñas más arraigadas.