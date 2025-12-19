Carlos Herrera: "El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España"

El periodista de la Cadena Cope, Carlos Herrera, el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional 2025 en los Premios Andalucía de Periodismo. Aunque Herrera hubiera preferido el premio al mejor debutante, sus 50 años de carrera tras los transistores y micrófonos le han valido para hacerse con el aplauso a una trayectoria fructífera y reconocida. "Cuando eres debutante nadie te premia".

El periodista ha recibido el reconocimiento unánime del jurado, que ha puesto en valor su extensa carrera, que le hacen una de las voces más reconocidas del país. Herrera ha trabajado en "todos los estudios de radio de la ciudad, casi todos los de Andalucía y buena parte de los de España", aunque le siguen gustando los "estudios pequeños y con poca luz" y donde ha conocido "a gente más buena que mala".

Con una carrera principalmente dedicada a los matinales, admite que le sigue "emocionando el momento en el que se enciende la luz roja del locutorio", todo para contar historias, como las que "canta una copla" o "protagoniza una persona". Su profesión le ha permitido conocer a los "hombres y mujeres de mi tiempo y de mi país", aun así, admite que nunca ha tenido la sensación de que la es aburrida.

"El impuesto de vivir en Andalucía"

Pese a que su voz se escucha en las radios de todo el país, Herrera siempre ha apostado por hacer sus programas desde Sevilla, su casa. "También se emitía desde Barcelona y nadie decía nada", puntualizaba una y otra vez a aquellos que le ponían algún impedimento. A su empeño se sumaba también el recordado Jesús Quintero y ambos tenían que defender que "el programa dura lo mismo en Sevilla que en Madrid".

Carlos Herrera entrevista a Juanma Moreno. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

"Yo salgo de la radio y piso la ciudad de mi vida, suerte por la que siempre he tenido que pedir perdón", ha señalado. Herrera también ha tenido tiempo en su discurso para recordar a Antonio Burgos y su "IVA, el impuesto de vivir en Andalucía". Así, ha defendido que "Andalucía es la comunidad con más potencial de España". Herrera ha abogado porque "los malditismos ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España".

En la modalidad de Fotoperiodismo, el ganador ha sido el fotoperiodista Alejandro Cámara, por una imagen para la agencia turca Anadolu Agency y publicada, entre otros medios, en los diarios El País y Ahora Granada. La fotografía, tomada en la jornada del apagón, es una imagen inédita de la Alhambra, en la que puede contemplarse sin contaminación lumínica, cubierto únicamente por las estrellas.

Otros premiados

En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a Daniel Pérez García-Santos por su reportaje fotográfico La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo, publicado en las ediciones portuguesa y española de National Geographic, la BBC, The Times (Reino Unido), The Atlantic (EEUU), La Nación (Argentina) o en la Sociedad Chilena de Geografía e Historia.

También han sido reconocidos en la categoría de prensa escrita el periodista de ABC, Jesús Bayort, por su entrevista a Morante de la Puebla; el jurado ha premiado el pódcast Parot, el hombre sin alma, representado por Antonio Jesús Salvador y emitido en la web de Canal Sur, y el equipo del Programa 7.000 de Andalucía Directo, emitido en Canal Sur Televisión ha ganado en televisión y en infografía, el equipo de Canal Sur Televisión.

En su discurso, Modesto Barragán, histórico presentador del Andalucía Directo, ha apuntado que “nuestro nombre está en las calles, plazas y paseos de los pueblos de Andalucía. Así, ha brindado el premio a "una legión de profesionales, en algunos casos, iniciando aquí sus primeros pasos profesionales, desde 1998". Además, ha defendido que "los andaluces que nos hacen líderes de Andalucía 7.000 programas después”.