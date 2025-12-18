Tomeu Penya: “Castigaría a los políticos sin regalo estas navidades”

Las Navidades son para Tomeu Penya sinónimo de amistad y fiesta. La voz de Vilafranca ofrecerá mañana viernes en el Trui Teatre (20.30 horas) un concierto “muy especial”, ya no solo por los 45 años que suma como cantautor -como músico lleva 61-, sino porque quiere celebrar el hecho de haber conocido a un grupo de jóvenes, caso de Joan Muntaner ‘Xanguito’, Juanjo Monserrat o Josep Cabot, con los que no deja de aprender y acumular conocimientos. La noche, en la que cantarán “las mejores canciones que forman parte de nuestra vida”, también tendrá como protagonistas a Marisa Rojas, el grupo que siempre ha arropado a en Tomeu, Géminis, y la Coral Amiba de La Salle.

“La Navidad significa fiesta para todo el mundo y… ¡gastos! También actuaciones y trabajo. Y la amistad es algo muy parecido al amor, posiblemente tanto o más que el amor”, confiesa el músico más querido que ha dado Mallorca con esa sonrisa que siempre se le dibuja en el rostro.

Dardos a la clase política

La entrevista transcurre, primero, en su plaça de Vilafranca, la que lleva su nombre, ‘Tomeu Penya. Cantautor’, no sin interrupciones, de vecinos que no dejan de saludarle. Sentado en un trono de Papá Noel, o de los Reyes Magos, que al fin y al cabo es el mismo, revela sus secretos navideños: “A los Reyes les pediré que me conserven eso de la inspiración para seguir escribiendo canciones y no mucho más… salud. Y también amor. El amor es algo que va y viene, y muchas veces el amor, cuando lo has usado, vale más que se vaya”. ¿Que a quién le daría el odiado carbón? “Castigaría a los políticos sin regalo estas navidades. Me parece que la mayoría no sirven para nada, solo para meter cizaña, reírse de los ciudadanos y vivir encima de ellos”, espeta.

Tomeu Penya le cantará a la Navidad y la amistad en el Trui Teatre. La imagen fue tomada ayer en su pueblo natal, Vilafranca de Bonany / MANU MIELNIEZUK

Paco de Lucía y Marisa Rojas

Concluida la sesión fotográfica, la conversación continúa en un restaurante cercano, en cuyas paredes cuelgan fotografías de Tomeu con Paco de Lucía, una de sus grandes amistades. “Cuando me dijeron que había fallecido, casi me morí yo también. Era tan buena persona…”, confiesa con los ojos humedecidos. Con el genio de la guitarra solía degustar ‘arròs brut’ y ‘frit de matances’ aunque en esta ocasión pedirá ‘burballes’, carrilleras y un par de vasos de un buen vino. “He querido rodearme de buenos amigos”, comenta en referencia a los artistas que le arroparán en el Trui Teatre. “Con Marisa Rojas nunca he perdido el contacto. Giré con ella cuatro años, y llegamos a hacer en una sola temporada hasta 60 bolos. Siempre hacía show, era muy profesional, cantaba bien y estaba, y aun está, buena. La miraban mucho más a ella que a mí”, afirma entre risas.

Joan Muntaner, Xanguito

Más amistades, la de Joan Muntaner, la voz de Xanguito. Le conoce de su etapa en Pirates Pirats, un grupo, con el que coincidió en distintas verbenas, que “siempre me cayó muy bien”. Tras la disolución de aquella banda, gamberra y divertida, volvió a enamorarse, esta vez de Xanguito. Con la banda de Bunyola firmó uno de los videoclips virales de 2024, ‘Fent voltes per Palma’, dedicada a los atascos y a lo difícil que resultar aparcar, “en Palma y últimamente también en Vilafranca”, lamenta.

Un "genio" llamado Juanjo Monserrat y unos Cabot que "suenan de miedo"

“Un genio”. Así define a Juanjo Monserrat, ganador de dos Grammy latinos en 2022 y colaborador de Rels B durante largo tiempo. “Cuando le dieron los Grammy dio la casualidad que yo estaba en Las Vegas (Nevada), en el hotel Flamingo, así que contactamos y decidimos merendar juntos para celebrarlo. Juanjo es un superdotado”, subraya.

Josep Cabot, el integrante del grupo mallorquín Cabot, es otro de los colegas de Tomeu. “Un día, en un teatro, vinieron un señor y una señora muy guapos. Somos admiradores tuyos, me dijeron, pero tenemos unos hijos que lo son aun más, y además son músicos”, le contaron. Esos hijos eran Josep y su hermano Miquel, el que fuera alcalde de Marratxí. Con el tiempo, los dos hermanos se le presentaron en un concierto de Sant Marçal, donde también tocaba, y de inmediato descubrió que “los Cabot suenan de miedo”. Así se entiende que diera el sí a una colaboración, la de ‘Llengües’, muy aplaudida.

Su grupo de siempre y la coral Amiba

Dos nombres más en su lista de camaradas. El primero, Géminis, el grupo que siempre ha ido de la mano de Tomeu desde su fundación hará ya “unos 50 años”. El cantautor asegura que “siempre me he sentido cómodo y seguro con ellos” y no duda en afirmar que “son más que Crazy Horse”. El elenco de amigos lo completa una coral, Amiba, del colegio La Salle. “Ellos serán los que concluyan la primera parte del concierto en el Trui Teatre, con una canción mía, el primer villancico que compuse, ‘El rei negre’. Mallorca puede sacar pecho en materia coral”, afirma un Tomeu radiante, ilusionado y entregado a su oficio.