The Prodigy y Cypress Hill actuarán en el Mallorca Live Festival 2026

Mallorca Live Festival ha dado a conocer más nombres del cartel de su próxima edición: Cypress Hill, The Prodigy y The Libertines serán las bandas internacionales que actuarán, mientras que del panorama nacional contarán con Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros, que se unen a los ya anunciados Aitana y Viva Suecia.

Cypress Hill. / MLF

La organización del festival, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el recinto habitual de Calvià, sigue apostando por diferentes estilos musicales y por ello en su novena edición ha querido contar con los estadounidenses Cypress Hills, exponentes de la cultura del hip hop a nivel mundial, que actuará en 13 de junio, y con los británicos The Prodigy, referentes de la electrónica y pioneros del género big beat, que subirán al escenario el 12 de junio.

Aitana y Viva Suecia serán cabezas de cartel nacional, que se completará con Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera.

En música electrónica, la organización anuncia mejoras artísticas, técnicas, visuales y de sonido en el Escenario La Plaza, donde acturán Adriatique, Pional y Dark Places.

En 2026, Mallorca Live Festival recupera su formato de dos días, con una Closing Party encabezada por el DJ francés David Guetta, el domingo 14 de junio.