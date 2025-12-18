Restauran la Mare de Déu de la Pau, pintura clave del gótico en Mallorca

La parroquia de Santa Creu da un paso más en la preservación de su patrimonio artístico y su difusión, ya que durante la Navidad y hasta la Candelaria exhibirá en el altar del templo palmesano la recién restaurada Mare de Déu de la Pau, obra clave del gótico mallorquín.

La pintura sobre tabla del siglo XIV es el único testimonio conservado del antiguo oratorio dedicado a la citada virgen, que se hallaba entre las calles de la Pau y Sant Felio a partir del siglo XVII.

«Al principio perteneció a una familia particular del barrio, pero se decidió hacerle una capilla pública y la pieza fue cedida», tal como explica el rector de Santa Creu, Nadal Bernat, cuya parroquia alberga la valiosa tabla desde que el oratorio fue derruido en 1860.

«La devoción por la Mare de Déu de la Pau continuó», sobre todo entre los feligreses de la zona de Canavall, e incluso se hacía una fiesta anual en su honor hasta que a lo largo del siglo XX quedó poco a poco relegada.

La importancia simbólica que ha tenido para la comunidad, su valor histórico y patrimonial y dar relevancia a la «necesidad de paz en estos tiempos» son los motivos por los que Nadal Bernat escogió la pintura gótica para restaurarla y que sea objeto de devoción, como antaño.

El restaurador Pere Terrasa inicia el proceso de limpieza de la Mare de Déu de la Pau / Xicarandana

Exposición permanente

Los fieles podrán visitarla de forma permanente a partir del 2 de febrero en la capilla de Santa Bàrbara. Encontrarán una pintura «al temple y dorado al agua sobre tabla que responde a la tipología y técnica habitual del siglo XIV, con un cambio devocional posterior al incluir el lirio como símbolo de la paz», según el restaurador Pere Terrasa, al frente de Xicarandana Conservació i Restauració junto a Alfredo Claret.

La obra representa a la Virgen con el niño Jesús y, a pesar de su autoría desconocida, fue incluida en 1933 en el estudio de referencia del historiador del Arte, iconógrafo e hispanista Chandler R. Post sobre la pintura medieval hispánica.

Terrasa, que este jueves impartió una conferencia en la parroquia sobre la Mare de Déu de la Pau, dio las gracias al rector por «permitir profundizar en el trabajo previo más allá de la intervención», ya que con estos estudios y analíticas obtienen «un conocimiento de la pieza extraordinario».

La pintura es sometida a un análisis con rayos X / Xicarandana

Análisis profundo

El análisis radiográfico, reflectográfico con infrarrojos y físicoquímico les ha permitido ver en profundidad la técnica, el estado de conservación y la compleja historia material de la pintura, con «hasta 13 capas, lo que demuestra que hubo muchos intentos de preservarla. Si esta imagen fue tan restaurada, es por un tema devocional».

Además, el especialista comprobó que sufrió «muchas quemaduras de cirios, accidentes muy visibles que hasta consumieron parte de la madera de la tabla gótica».

El trabajo ha consistido básicamente en devolverla a su estado originario con la eliminación de repintes y barnices alterados, la consolidación del soporte y de las capas pictóricas y la restitución del formato original rematado en punta, por lo que posiblemente formaba parte de un tríptico, tal como señala el estudio histórico de la catedrática de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la UIB, Tina Sabater.

Por el contrario, se ha conservado el ramo de lirios que se añadió en el siglo XVIII como elemento identitario de la advocación de la Mare de Déu de la Pau, dado el valor devocional y arraigo a una de las piezas más singulares del gótico mallorquín.