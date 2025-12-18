Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos... Algo que mostrará el documental.

Vampiras con sida

El trabajo se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico en el que se entremezclarán humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Precisamente, este mismo 1 de diciembre Casanova ha estrenado en Movistar Plus+ su primera serie como creador, 'Silencio'. En ella hace una metáfora entre el rechazo que sufren unas vampiras y el que sienten los enfermos con VIH.