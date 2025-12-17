Estos son los diez finalistas del Premi Ciutat de Palma de artes visuales
Más de 400 artistas se han presentado a la convocatoria del reconocido galardón, entre ellos muchos de procedencia internacional
Un total de 435 artistas han participado en el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales 2025, con la presentación de 913 obras en conjunto.
El galardón va destinado a apoyar la creación artística contemporánea, contribuir al dinamismo del sector y reconocer la laboral desarrollada por el colectivo de creadores, según ha subrayado el Ayuntamiento de Palma.
El jurado lo forman el artista, profesor y Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, José María Yturralde, la comisaria independiente y coordinadora de proyectos artísticos Aina Pomar y el comisario independiente, gestor y mediador cultural Sebastià Mascaró.
Finalistas
Según ha informado Cort, el jurado ha seleccionado las propuestas presentadas por diez artistas, en concreto, de José Luis Cremades, Inma Femenía, Mar Guerrero, Irati Inoriza, Pixy Liao, Almudena Lobera, Alejandro Leonhardt, Adrián Martínez, Laia Ventayol y Johanna Von Monkiewitsch.
Las obras finalistas integrarán la exposición de los premios Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales que se inaugurará el 20 de enero en el Casal Solleric y se podrá visitar hasta marzo.
Asimismo, el galardón del premio se entregará el mismo día de la inauguración, coincidiendo con las fiestas de Sant Sebastià.
Desde el Ayuntamiento han destacado el nivel de participación alcanzado este año que ha mejorado "sensiblemente" los del año anterior, cuando concurrieron a la convocatoria un total de 357 artistas, que presentaron 869 obras.
También han destacado el incremento de la participación internacional, con 121 obras provenientes de países extranjeros, encabezando el ranking Argentina, con 24 propuestas; Alemania (17), México (10), Portugal (9), Chile (también 9) y Reino Unido (7).
