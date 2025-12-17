El espectáculo 'La gran màgia' de Joan Cassanyes y Maria Garalve recorrerá los teatros de Mallorca esta Navidad

El espectáculo La gran màgia, con el actor y mago Joan Cassanyes y la actriz Maria Garalve, se podrá ver en ocho teatros de Mallorca entre esta Navidad y finales de enero. La historia, que comienza con el Gran Cassanyes de pequeño y su encuentro con un ilusionista, envuelve al espectador, “emociona e impacta”, aseguran sus dos intérpretes, que se valen de la narración y de diferentes juegos para crear una "atmósfera mágica".

El Gran Cassanyes. / Luca Rocchi

El Gran Cassanyes, galardonado con el Premio Nacional de Magia 2022 y el Premio Internacional Valongo de Portugal el mismo año, remarca la importancia que tiene esta gira por teatros de la isla, la mayor que ha realizado un mago en Mallorca hasta el momento y por lo que siente cierta “responsabilidad”, afirma. Él y Garalve, que son coordinadores del festival de magia Fat i Fat, llevarán La gran màgia en este mes de diciembre a Alaró (día 20), a Vilafranca (21), Esporles (22), Bunyola (27), Petra (28) y sa Pobla (30), y en enero se podrá ver en Calvià (25) y en ses Salines (31).

Este es un espectáculo de teatro dramatizado en el que los juegos de magia forman parte de la historia que se está contando y en la que el público se ve envuelto en esa "atmósfera mágica", en la que es muy importante la parte visual y estética, añade Garalve. En la obra también es importante otro juego, el de la iluminación del escenario. “Las sombras siempre son una cosa muy misteriosa y muy mágica, que nos conecta con una cosa muy profunda también del ser humano”, incide Cassanyes. Además, se ha buscado una puesta en escena que “llene el teatro, pero que a la vez sea muy versátil”. Para poder realizar esta gira, “hemos buscado una escenografía que sea adaptable a los distintos teatros de Mallorca. Intentamos que sea una cosa sencilla, para poder conectar, y para que sea funcional al mismo tiempo y que un espectador que venga a sa Pobla o al Teatre Principal de Inca vea lo mismo y pueda disfrutar y formar parte de este espectáculo”, explica Cassanyes.

Otra escena del espectáculo. / Luca Rocchi

Este es el segundo año en que girarán con el espectáculo, actuando en teatros que les habían quedado pendientes. “Estamos muy contentos de poder ir por toda Mallorca con este espectáculo, que está gustando muchísimo. Todavía nos quedan un par de teatros más, que seguramente confirmaremos más adelante de la temporada, pero sí que estamos muy felices de tener dos años de continuidad con este espectáculo, de ir a todos los teatros. Es una cosa que no suele pasar en teatro y menos en magia, de magos creo que ninguno ha tenido una gira tan extensa como esta. Y es una gran responsabilidad y estamos muy emocionados”, menciona Cassanyes.

Para ambos, las vacaciones de Navidad son propicias para asistir a este espectáculo. “Es una época muy mágica de muchas maneras. El teatro es como el punto de unión de la familia, es un espectáculo que pueden ver todos juntos, porque la magia tiene esta cosa de intergeneracional, es decir, tanto el niño pequeño como el padre, la madre y los abuelos que vengan disfrutarán de este espectáculo”, garantiza Cassanyes.

Maria Garalve, la otra intérprete y narradora de 'La gran màgia'. / Luca Rocchi

Joan Cassanyes y Maria Garalve llevan tres años trabajando juntos en diferentes proyectos. Uno de ellos fue Negre sobre Negre, performance inspirada en la cerámica de Miquel Barceló. “Siempre hemos intentado mezclar lenguajes y, sobre todo, siempre empezamos por la atmósfera, desde crear el espacio y la energía”, señala el mago.