Calpurnio tendrá su obra póstuma: "Le dio la paz y la tranquilidad necesarias para afrontar su enfermedad"

Acaban de cumplirse tres años del fallecimiento del zaragozano Calpurnio (Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón), uno de los historietistas españoles más valorados entre las que destacaba la de 'El bueno', de Cutllas; y cuya temprana marcha llenó de tristeza el mundo del cómic. Pero antes de su fallecimiento estuvo trabajando en un último proyecto que, de manera póstuma, verá la luz en 2026, según se acaba de desvelar.

En los últimos años, el dibujante se había comprometido con la editorial Blackie Books para ilustrar tres grandes poemas épicos, 'Ilíada', 'Odisea y 'Eneida' "para aligerarlos adornándolos con algunas banalidades ocurrentes". Los dos primeros ya fueron publicados con gran éxito dentro de la colección Clásicos liberados de la editorial. "La sorpresa empezó cuando el dibujante de tiras cómicas decidió —y consiguió— convertirse en una autoridad en la materia: se sumergió con avidez en el mundo de la Antigüedad grecorromana, leyó y releyó la 'Odisea' y la 'Iliada' (y, ya que estábamos, la 'Eneida'), frecuentó las páginas web del British Museum y de las principales colecciones de arte clásico, revisó la iconografía homérica, de la cerámica ática a Flaxman y a Marc Chagall, pasando por los ilustradores de las adaptaciones infantiles: nos asombraba ver cuánto llegó a saber (el dibujo del escudo de Aquiles en la 'Ilíada' es un prodigio de erudición, y una maravilla)", explican desde Blackie Books.

"Para rematar la sorpresa -continúan-, un día Calpurnio, al que habíamos acudido por su capacidad de dibujar multitudes de monigotes, el que llevaba cuatro años lidiando con hoplitas y batallas y naves y carros de combate y dioses del Olimpo, se nos ofreció para ilustrar 'El libro del Tao': la realidad inasible, el vacío, el fluir del agua, el camino que no se puede nombrar. Era, según nos dijo, el libro de su vida.

Entusiasmo y minuciosidad

De modo que Calpurnio aparcó la ilustración de la 'Eneida', que ya tenía bastante avanzada, para concentrarse en el 'Tao'. "Entonces ya empezaba a estar enfermo, pero emprendió el trabajo con su habitual entusiasmo y minuciosidad. Cuando nos mostró la hoja que había llenado de bocetos para definir la figura del viejo maestro supimos que ya había hecho suyo el proyecto, y que 'El libro del Tao' empezaba a ser una realidad.

Un libro que la editorial publicará a principios de 2026 y que será un sentido homenaje a Calpurnio, que pasó los últimos meses de su vida enfrascado en este proyecto. Cuando murió, su compañera, Ana García, le señaló a la editorial: "Calpurnio me comentó no hace mucho que ilustrar 'El libro del Tao' le había proporcionado la paz y la tranquilidad necesarias para afrontar su enfermedad y su muerte, que no tenía miedo y que realmente nada importaba. Esto me transmitió también a mí la fuerza necesaria para seguir adelante. Así que, mirándolo por todos los lados, es casi providencial que 'El libro del Tao' se le revelara en sus últimos días de vida".

"Trabajar con él fue, desde el principio, una sorpresa infinita y continua", concluye Blackie Books.