‘La Almudaina’ de Conrado de Villalonga, un éxito de convocatoria

La presentación del libro La Almudaina. Palacio de los Reyes de Mallorca, de José Francisco Conrado de Villalonga, una obra que aporta, con rigor y detalle, una mirada sólida y bien documentada sobre el principal palacio histórico de la isla, resultó un éxito de convocatoria. El lugar elegido, el salón de actos que comparten en la calle Can Campaner la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics y la Reial Acadèmia de Belles Arts, se llenó ayer de público, la mayoría especialistas y enamorados del patrimonio histórico.

El acto, al que asistió el alcalde de Palma, Jaime Martínez, arrancó con la intervención de Enrique García Riaza, catedrático de Historia Antigua, quien quiso destacar desde el inicio la «sólida formación académica» y el compromiso de Conrado de Villalonga con «la gestión y defensa del patrimonio histórico de Mallorca».

«Una persona muy cercana», ensalzó García Riaza, que ha logrado con esta edición renovada de La Almudaina. Palacio de los Reyes de Mallorca «un texto muy personal, atractivo y de gran calidad literaria», una obra que «puede leerse como un volumen consagrado en sí mismo a la historia de Mallorca».

Como bien explicó García Riaza en su discurso, el libro está estructurado en tres bloques: la evolución histórica de La Almudaina, un análisis de sus elementos y espacios arquitectónicos, y una crónica de las intervenciones de restauración y consolidación de un edificio «poliédrico» con un pasado fascinante: tiene orígenes romanos, fue el centro del poder islámico en Mallorca, se convirtió en castillo real con la Conquesta, vivió importantes remodelaciones con Jaume II, quien alternó su residencia entre este palacio y Perpiñán, y fue escenario de episodios convulsos, como el enfrentamiento entre Jaume III y Pere IV, o el de las Germanías.

El salón de actos de las Academias, al inicio de la presentación / Guillem Bosch

«El libro es un documento imprescindible para los historiadores de arte y expertos en patrimonio histórico», concluyó García Riaza.

En su alocución, Conrado de Villalonga explicó su vinculación con la Almudaina, «una historia larga que empezó en 1940»; y reveló recuerdos de infancia, como uno relacionado con el Hort de la reina, «donde había jaulas con pájaros y conejos». En los años 60 y 70, José F. Conrado, como delegado de Patrimonio Nacional, inició lo que sería una importante restauración. «Fue Íñigo de Loyola de Arteaga y Falguera, duque del Infantado, amigo de la familia, el que me animó a ir restaurando poco a poco. Ese impulso restaurador duró 25 años», confesó, e hizo posible la recuperación de espacios como los baños árabes, S’Hort del Rei o la Torre del Ángel, entre otros. «La última obra en la que intervine fue la del nuevo acceso al Palacio, trabajos que concluyeron en 1990. Desde entonces no se ha hecho nada y queda mucho por hacer en la Almudaina», afirmó.

Uno de los principales valores añadidos de esta reedición respecto a la original, la de 1992, que vio agotados sus 4.000 ejemplares de un modo «muy rápido», es la ampliación y actualización del material gráfico, incorporando reproducciones de pinturas góticas vinculadas al palacio, miniaturas medievales, fotografías de planos históricos y representaciones antiguas.

Entre los asistentes se encontraban, entre muchos otros, el rector de la UIB, Jaume Carot; el doctor y catedrático jubilado de Historia del Derecho de la UIB, Román Piña Homs; Mateu Morro, licenciado en Historia por la UIB; el presidente del Consejo Económico y Social de Balears, Francesc Fiol; Bartomeu Bestard Cladera, licenciado en Historia del Arte, especialista en heráldica y cronista de la ciudad de Palma desde 2002; el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia; y el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll.