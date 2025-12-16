Blanca Marsillach: "Las tablas del escenario tienen magia, tienen algo especial que te transforma"

La compañía de teatro social de Blanca Marsillach y Varela Producciones traen al Club Diario de Mallorca (11 horas) la obra Te lo ponemos fácil, una comedia y un taller interactivo dirigidos a las personas mayores, para quitarles el miedo a la brecha digital y evitar que caigan en fraudes. “Las tablas del escenario tienen magia, tienen algo especial que te transforma. Y nos gusta decir que utilizamos el teatro como herramienta de transformación social y como espacio terapéutico”, explica la actriz y productora de esta función.“El objetivo es educar y sensibilizar a través del teatro de la educación financiera y la ciberseguridad de nuestros mayores”, detalla la hija del actor, escritor y director Adolfo Marsillach, sobre esta propuesta, que se podrá ver también el mismo miércoles en el Teatre de Manacor gracias a la colaboración de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença.

A través de la relación entre una abuela y su nieta, la comedia va presentando situaciones muy familiares para los mayores, a quien está dirigido Te lo ponemos fácil. “Es como un repaso sobre lo que actualmente están viviendo y se sienten muy identificados”, hasta el punto que tras las funciones el público les dice que “esto debería ser necesario y obligatorio, llevarlo a cabo por toda España”, comenta Blanca Marsillach, centrada desde hace unos años en este teatro social, aunque sigue realizando algunos trabajos más comerciales como actriz. Además de ese objetivo de reforzar su ciberseguridad, hay otra cosa que consigue esta obra: “Algo importante que nos cuentan cuando salen del teatro es que les hemos acompañado, que para ellos es algo muy importante, que se sientan parte de la sociedad, que no caigan en esa soledad no deseada”.

Una escena de la obra que se podrá ver en el Club Diario de Mallorca / .

La compañía está a punto de cumplir 25 años, aunque hace 15 que comenzó con el teatro social. Empezaron con mujeres víctimas de violencia de género y después han colaborado con personas con discapacidad, “convirtiéndoles en actores y dándoles empleo a través de las artes escénicas”, han impulsado un programa de medioambiente y sostenibilidad, otro de alimentación, de hábitos saludables y deporte, relata su responsable. Y en ese abanico de temáticas, Blanca Marsillach habla de otras cuestiones en las que su compañía ha sido “pionera”: el acoso escolar y salud mental y la adicción a las pantallas. “A través de obras de teatro nosotros damos respuesta y herramientas a problemáticas que surgen en nuestra sociedad en el día a día, siempre, evidentemente, con la premisa de ayudar a los colectivos más vulnerables”, añade.

Blanca Marsillach comenzó con el teatro social para devolver el apoyo que había recibido ella en un momento de su vida, según explica. “Lo estaba pasando mal y un grupo de mujeres me ayudó de manera incondicional y quise volcar esa ayuda a la sociedad creando una compañía de teatro, porque era lo único que sabía hacer, ser actriz, actuar y quise devolverlo y crear el programa de mujeres”, recuerda.

Además de su experiencia personal, en el teatro social Marsillach tiene muy presente a su padre. “Me acuerdo que siempre decía una frase que es algo así como soy consciente de que no puedo cambiar a la sociedad, pero al menos puedo despertarla. Y yo creo que ese mensaje y todo lo que él hizo por la sociedad en ese momento, no solo a nivel cultural, sino a nivel humano, también yo he querido un poco continuar ese legado, recoger esa herencia y seguir ayudando. Intento homenajearle constantemente para que no se quede en el olvido y que su legado siga más vivo que nunca”, reivindica la responsable de esta compañía teatral.