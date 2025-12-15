Presentan la edición renovada del libro sobre la Almudaina

El libro La Almudaina. Palacio de los Reyes de Mallorca, de José Francisco Conrado de Villalonga, una edición renovada del que escribió hace más de tres décadas, se presenta este martes a las 19 horas en la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics, en la calle Can Campaner número 4 de Palma.

El autor conversará con el historiador Enrique García Riaza sobre un viaje por la historia de Mallorca desde la época megalítica pasando por la conquista de Roma, el Imperio Bizantino, la dominación árabe (almorávides y almohades), la conquista cristiana, la monarquía independiente de Mallorca hasta la incorporación al Reino de Aragón. Desde el punto de vista artístico, presenta reproducciones de pinturas góticas referidas a la Almudaina, miniaturas góticas de libros de la época de los Reyes mallorquines y fotos de planos antiguos, planos y pinturas referidas al Castillo.

La obra ahora reeditada destaca por su rigor documental, claridad expositiva y profundo respeto por el patrimonio.