Matines 2025: consulta los horarios de la Sibil·la en Palma y en los pueblos de Mallorca
El tradicional canto, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se interpreta cada 24 de diciembre
Las parroquias de Mallorca celebran las tradicionales Matines el 24 de diciembre, con el canto de la Sibil·la, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010, como acto central.
Estos son los horarios para asistir a la Nit de Matines que ha dado a conocer el Obispado de Mallorca:
Palma Ponent
12:00 horas
Clínica Rotger
17:00 horas
Hospital Juaneda Miramar
17:30 horas
Parròquia de la Resurrecció
18:00 horas
Germanetes dels Pobres
Monestir de Santa Magdalena
Parròquia de Sant Agustí (Sant Agustí)
Parròquia de Santa Margalida (Castrense)
Sant Felip Neri
Parròquia de Sant Roc (Son Roca)
Parròquia de la Transfiguració del Senyor (Gènova)
Parròquia de l’Assumpció (Son Espanyolet)
Parròquia de la Immaculada Concepció (Establiments)
18:30 horas
Santuari de l’ Anunciacio de Maria - La Sang
Església de la Missió
Parròquia de l’Immaculat Cor de Maria
19:00 horas
Parròquia de l’Encarnació
Parròquia de Santa Eulàlia
Parròquia del Beat Ramon Llull (Son Cotoner)
Parròquia de Santa Catalina Thomàs
Parròquia de Sant Jaume
Parròquia de la Immaculada Concepció (Sant Magí)
Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Son Armadans)
Monestir de la Puríssima Concepció (Franciscanes TOR)
Parròquia de la Immaculada Concepció (Son Sardina)
Basílica de Sant Miquel
Parròquia de la Puríssima Concepció (sa Vileta)
Parròquia de Sant Nicolau
Parròquia de Ntra. Sra. de la Salut (el Terreno)
19:30 horas
Parròquia de Sant Pau (Son Dameto)
Parròquia de la Sagrada Família
Santuari de la Bonanova
Església de Santa Teresa de Jesús MM. Carmelites Descalces
20:00 horas
Parròquia de Sant Sebastià
Església de la Immaculada Concepció-Caputxins
Parròquia de Santa Creu
Mare de Déu del Socors
Parròquia de Sant Bartomeu (Son Rapinya)
Parròquia de Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat (la Real)
Basílica de Sant Francesc
20:30 horas
Parròquia de Sant Francesc de Paula
22:00 horas
Església de Santa Clara
23:00 horas
Catedral de Mallorca
Palma Llevant:
17:00 horas
Centre Penitenciari de Palma
18:00 horas
Parròquia de Sant Josep del Terme (sa Indioteria)
Parròquia de Sant Pius X P
arròquia de Sant Marçal (sa Cabaneta)
Parròquia de Crist Rei (es Vivero)
Parròquia de Santa Maria Assumpta (Badies)
19:00 horas
Parròquia de Sant Francesc d'Assís (es Pil·larí)
Parròquia de la Santíssima Trinitat
Parròquia de Ntra. Sra. de la Soledat (la Soledat)
Església de la Porciúncula
Parròquia de Sant Joan d'Àvila
Parròquia de Sant Antoni Abat (Son Ferriol)
Parròquia de Ntra. Sra. del Carme (Coll d’en Rabassa) Parròquia de Sant Llàtzer (Pla de na Tesa)
Parròquia de Sant Alonso Rodríguez
Parròquia de Sant Josep Obrer
Parròquia de Sant Isidre (s’Aranjassa)
Parròquia de Ntra. Sra. del Roser (Son Cladera)
19:30 horas
Parròquia de Ntra. Sra. del Remei (es Molinar)
Parròquia de Ntra. Sra. del Carme (Pòrtol)
Parròquia de Sant Antoni de la Platja (Can Pastilla)
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat
20:00 horas
Parròquia del Sagrat Cor (els Hostalets)
20:30 horas
Parròquia de Ntra. Sra. de la Lactància (s’Arenal)
Parròquia de Sant Alonso Rodríguez (Pont d’Inca)
Parròquia de Sant Jordi
23.30 horas
Ntra. Sra. Emperadriu de la Xina
Estos son los horarios para asistir al Cant de la Sibil·la en el resto de Mallorca:
PLA NORD
12:00 horas
Son Serra de Marina
17:00 horas
Parròquia de Búger
18:00 horas
Parròquia de Llubí
Parròquia de Biniali
Parròquia de Binissalem
Parròquia de Costitx
Parròquia del Port de Pollença
Parròquia d’Alcúdia
Parròquia de Mancor de la Vall
Convent de Sant Francesc d’Inca
Parròquia de Moscari
Parròquia de sa Pobla
Monestir de Sant Bartomeu d’Inca
Parròquia de Biniamar
Parròquia de Santa Margalida
Parròquia de Lloret de Vistalegre
19:00 horas
Santuari de Lluc
Parròquia de Santa Eugènia
Parròquia de Sineu
Parròquia de Muro
Parròquia de Santa Maria del Camí
Parròquia de Maria de la Salut
19.30 horas
Parròquia de Lloseta
Parròquia de Caimari
Parròquia de Santa Maria la Major d’Inca
Parròquia de Selva
Parròquia de Can Picafort
20:00 horas
Parròquia de Campanet
Parròquia de Sencelles
Parròquia de Consell
Parròquia de Pollença
Parròquia del Port d’Alcúdia
20.30 horas
Parròquia d’Alaró
23:00 horas
Parròquia d’Orient
LLEVANT
18:00 horas
Parròquia de Felanitx
Parròquia de Portocolom
Parròquia de Cas Concos des Cavaller
Parròquia de Cala Rajada
Parròquia de Son Carrió
Parròquia de Son Macià
Parròquia de la Colònia de Sant Pere
Parròquia de Cala Millor
19:00 horas
Parròquia de Sant Llorenç
Parròquia de Vilafranca de Bonany
Parròquia de Crist Rei de Manacor
Església de Sant Alfons de Felanitx
Parròquia de Petra
Parròquia de Sant Pau de Manacor
Monestir de les Monges Benedictines
de Manacor
Parròquia de Manacor
19.30 horas
Parròquia de Son Servera
Parròquia de Porto Cristo
Parròquia de s’Horta
20:00 horas
Parròquia de Capdepera
Parròquia d’Ariany
Parròquia d’Artà
TRAMUNTANA PONENT
17:00 horas
Parròquia de s’Arracó
Parròquia de Peguera
18:00 horas
Parròquia de Deià
Parròquia de Fornalutx
Parròquia del Port d’Andratx
Parròquia de Sóller (Matines infantils i juvenils)
Parròquia de Santa Ponça
18.30 horas
Parròquia de Palmanyola
19:00 horas
Parròquia d’Andratx
Parròquia de Galilea
Parròquia del Port de Sóller
Parròquia de Calvià
Parròquia d’Esporles
19.30 horas
Parròquia de Sóller
Parròquia de Banyalbufar
20:00 horas
Parròquia de Valldemossa
Parròquia de Bunyola
20.30 horas
Parròquia d’Estellencs
Parròquia de Puigpunyent
MIGJORN
18:00 horas
Parròquia des Llombards
Parròquia de Cala d’Or
Parròquia de la Colònia de Sant Jordi
Església de sa Ràpita
Parròquia de s’Alqueria Blanca
19:00 horas
Parròquia de Pina
Parròquia de Randa
Parròquia de Montuïri
Parròquia de Llucmajor
19.30 horas
Parròquia de Santanyí
Parròquia de Calonge
Parròquia de Campos
Parròquia de Porreres
20:00 horas
Parròquia de ses Salines
20.30 horas
Parròquia d’Algaida
Parròquia de Sant Joan
- Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes
- La Guardia Civil identifica a varios conductores que realizaban maniobras peligrosas en el polígono industrial de Marratxí
- Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma