Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropolle mortal niña PalmaBellasombra PalmaIES SantanyíVivienda MallorcaVacaciones fijos discontinuos
instagramlinkedin

Matines 2025: consulta los horarios de la Sibil·la en Palma y en los pueblos de Mallorca

El tradicional canto, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se interpreta cada 24 de diciembre

La Sibil·la en la Seu.

La Sibil·la en la Seu. / Enrique Calvo

Redacción Cultura

Palma

Las parroquias de Mallorca celebran las tradicionales Matines el 24 de diciembre, con el canto de la Sibil·la, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010, como acto central.

Estos son los horarios para asistir a la Nit de Matines que ha dado a conocer el Obispado de Mallorca:

Palma Ponent

12:00 horas

Clínica Rotger

17:00 horas

Hospital Juaneda Miramar

17:30 horas

Parròquia de la Resurrecció

18:00 horas

Germanetes dels Pobres

Monestir de Santa Magdalena

Parròquia de Sant Agustí (Sant Agustí)

Parròquia de Santa Margalida (Castrense)

Sant Felip Neri

Parròquia de Sant Roc (Son Roca)

Parròquia de la Transfiguració del Senyor (Gènova)

Parròquia de l’Assumpció (Son Espanyolet)

Parròquia de la Immaculada Concepció (Establiments)

18:30 horas

Santuari de l’ Anunciacio de Maria - La Sang

Església de la Missió

Parròquia de l’Immaculat Cor de Maria

19:00 horas

Parròquia de l’Encarnació

Parròquia de Santa Eulàlia

Parròquia del Beat Ramon Llull (Son Cotoner)

Parròquia de Santa Catalina Thomàs

Parròquia de Sant Jaume

Parròquia de la Immaculada Concepció (Sant Magí)

Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Son Armadans)

Monestir de la Puríssima Concepció (Franciscanes TOR)

Parròquia de la Immaculada Concepció (Son Sardina)

Basílica de Sant Miquel

Parròquia de la Puríssima Concepció (sa Vileta)

Parròquia de Sant Nicolau

Parròquia de Ntra. Sra. de la Salut (el Terreno)

19:30 horas

Parròquia de Sant Pau (Son Dameto)

Parròquia de la Sagrada Família

Santuari de la Bonanova

Església de Santa Teresa de Jesús MM. Carmelites Descalces

20:00 horas

Parròquia de Sant Sebastià

Església de la Immaculada Concepció-Caputxins

Parròquia de Santa Creu

Mare de Déu del Socors

Parròquia de Sant Bartomeu (Son Rapinya)

Parròquia de Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat (la Real)

Basílica de Sant Francesc

20:30 horas

Parròquia de Sant Francesc de Paula

22:00 horas

Església de Santa Clara

23:00 horas

Catedral de Mallorca

Palma Llevant:

17:00 horas

Centre Penitenciari de Palma

18:00 horas

Parròquia de Sant Josep del Terme (sa Indioteria)

Parròquia de Sant Pius X P

arròquia de Sant Marçal (sa Cabaneta)

Parròquia de Crist Rei (es Vivero)

Parròquia de Santa Maria Assumpta (Badies)

19:00 horas

Parròquia de Sant Francesc d'Assís (es Pil·larí)

Parròquia de la Santíssima Trinitat

Parròquia de Ntra. Sra. de la Soledat (la Soledat)

Església de la Porciúncula

Parròquia de Sant Joan d'Àvila

Parròquia de Sant Antoni Abat (Son Ferriol)

Parròquia de Ntra. Sra. del Carme (Coll d’en Rabassa) Parròquia de Sant Llàtzer (Pla de na Tesa)

Parròquia de Sant Alonso Rodríguez

Parròquia de Sant Josep Obrer

Parròquia de Sant Isidre (s’Aranjassa)

Parròquia de Ntra. Sra. del Roser (Son Cladera)

19:30 horas

Parròquia de Ntra. Sra. del Remei (es Molinar)

Parròquia de Ntra. Sra. del Carme (Pòrtol)

Parròquia de Sant Antoni de la Platja (Can Pastilla)

Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat

20:00 horas

Parròquia del Sagrat Cor (els Hostalets)

20:30 horas

Parròquia de Ntra. Sra. de la Lactància (s’Arenal)

Parròquia de Sant Alonso Rodríguez (Pont d’Inca)

Parròquia de Sant Jordi

23.30 horas

Ntra. Sra. Emperadriu de la Xina

Muchas parroquias de Mallorca acogen este canto de origen medieval el 24 de diciembre.

Muchas parroquias de Mallorca acogen este canto de origen medieval el 24 de diciembre. / DM

Estos son los horarios para asistir al Cant de la Sibil·la en el resto de Mallorca:

PLA NORD

12:00 horas

Son Serra de Marina

17:00 horas

Parròquia de Búger

18:00 horas

Parròquia de Llubí

Parròquia de Biniali

Parròquia de Binissalem

Parròquia de Costitx

Parròquia del Port de Pollença

Parròquia d’Alcúdia

Parròquia de Mancor de la Vall

Convent de Sant Francesc d’Inca

Parròquia de Moscari

Parròquia de sa Pobla

Monestir de Sant Bartomeu d’Inca

Parròquia de Biniamar

Parròquia de Santa Margalida

Parròquia de Lloret de Vistalegre

19:00 horas

Santuari de Lluc

Parròquia de Santa Eugènia

Parròquia de Sineu

Parròquia de Muro

Parròquia de Santa Maria del Camí

Parròquia de Maria de la Salut

19.30 horas

Parròquia de Lloseta

Parròquia de Caimari

Parròquia de Santa Maria la Major d’Inca

Parròquia de Selva

Parròquia de Can Picafort

20:00 horas

Parròquia de Campanet

Parròquia de Sencelles

Parròquia de Consell

Parròquia de Pollença

Parròquia del Port d’Alcúdia

20.30 horas

Parròquia d’Alaró

23:00 horas

Parròquia d’Orient

LLEVANT

18:00 horas

Parròquia de Felanitx

Parròquia de Portocolom

Parròquia de Cas Concos des Cavaller

Parròquia de Cala Rajada

Parròquia de Son Carrió

Parròquia de Son Macià

Parròquia de la Colònia de Sant Pere

Parròquia de Cala Millor

19:00 horas

Parròquia de Sant Llorenç

Parròquia de Vilafranca de Bonany

Parròquia de Crist Rei de Manacor

Església de Sant Alfons de Felanitx

Parròquia de Petra

Parròquia de Sant Pau de Manacor

Monestir de les Monges Benedictines

de Manacor

Parròquia de Manacor

19.30 horas

Parròquia de Son Servera

Parròquia de Porto Cristo

Parròquia de s’Horta

20:00 horas

Parròquia de Capdepera

Parròquia d’Ariany

Parròquia d’Artà

TRAMUNTANA PONENT

17:00 horas

Parròquia de s’Arracó

Parròquia de Peguera

18:00 horas

Parròquia de Deià

Parròquia de Fornalutx

Parròquia del Port d’Andratx

Parròquia de Sóller (Matines infantils i juvenils)

Parròquia de Santa Ponça

18.30 horas

Parròquia de Palmanyola

19:00 horas

Parròquia d’Andratx

Parròquia de Galilea

Parròquia del Port de Sóller

Parròquia de Calvià

Parròquia d’Esporles

19.30 horas

Parròquia de Sóller

Parròquia de Banyalbufar

20:00 horas

Parròquia de Valldemossa

Parròquia de Bunyola

20.30 horas

Parròquia d’Estellencs

Parròquia de Puigpunyent

MIGJORN

18:00 horas

Parròquia des Llombards

Parròquia de Cala d’Or

Parròquia de la Colònia de Sant Jordi

Església de sa Ràpita

Parròquia de s’Alqueria Blanca

19:00 horas

Parròquia de Pina

Parròquia de Randa

Parròquia de Montuïri

Parròquia de Llucmajor

19.30 horas

Parròquia de Santanyí

Parròquia de Calonge

Parròquia de Campos

Parròquia de Porreres

20:00 horas

Parròquia de ses Salines

20.30 horas

Parròquia d’Algaida

Parròquia de Sant Joan

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents