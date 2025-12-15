El dúo de pop Marlena se suma al cartel de Mallorca Live Nights
Ana Legazpi y Carolina Moyano ofrecerán un concierto en Es Gremi en abril
El dúo de música pop Marlena se suma al cartel de Mallorca Live Nights y actuará en la sala Es Gremi de Palma el 10 de abril de 2026.
El festival de otoño-invierno de Mallorca Live Nights ha llegado a su sexta edición y ha anunciado que contará con el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano en la sala de Es Gremi, en Son Castelló.
Marlena actuará en Palma dentro de su nueva gira, “Pies sin plomo”, y tras la publicación de su EP La victoria, con “siete nuevas canciones que marcan el cierre de un ciclo y el comienzo de una etapa renovada, demostrando que su propuesta artística sigue en constante evolución”, destacan desde el festival .
La organización de Mallorca Live Nights también ha anunciado que la banda Veintiuno también formará parte de su cartel en 2026, con un concierto programado en Es Gremi para el 28 de marzo.
Las entradas para estos dos conciertos ya están a la venta desde 25 euros en la web www.mallorcalivefestival.com/nights.
