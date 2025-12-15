Casa Planas debe catalogar su valiosísimo archivo para acceder a la digitalización

Unos tres millones de imágenes se almacenan en cajas de cartón en los estantes metálicos del archivo de Casa Planas. Este valiosísimo fondo documental creado por el fotógrafo del boom turístico en Mallorca, Josep Planas i Montanyà (1924-2016), es considerado por los expertos el más importante del mundo en su ámbito, aunque su estudio en profundidad y difusión son inviables porque aún no está catalogado.

La entidad que vela y promueve el legado ha cumplido una década y se acaba de constituir en fundación para conseguir este objetivo, entre otros, pero la falta de la financiación necesaria hace imposible la catalogación.

La nieta del pionero de las postales y fotos aéreas de la isla, Marina Planas, está al frente del arduo proyecto y explica que solo han logrado una minúscula parte sufragada por el Govern balear, los recursos para clasificar 100.000 imágenes.

El ministerio de Cultura les ofrece la digitalización posterior del mismo número de fotografías e introducirlas en el software de las bibliotecas del Estado y el sistema Europeana para que la ciudadanía española y del resto de Europa tenga acceso a ellas.

Problema

No obstante, el problema radica en que «si no están todas catalogadas, no se pueden seleccionar las 100.000 más relevantes para digitalizarlas, por lo que perderemos una gran oportunidad», lamenta Planas.

«Las instituciones locales tienen una falta de interés y visión para posicionarse estratégicamente a nivel cultural y de investigación en un tema en el que Mallorca ya fue pionera y hoy es un referente, el turismo de masas», argumenta la fundadora del archivo, además de artista visual.

Entre las miles de fotografías en papel, negativos, postales, etc., hay por ejemplo retratos de las muchas estrellas de Hollywood que se alojaron en la isla en los años 50, 60 y 70; bodas, bautizos y comuniones tan destacadas como las de los líderes de los principales grupos hoteleros; reportajes tan curiosos como aprender a elaborar cócteles; las primeras jornadas de calidad turística y, sobre todo, las cientos de miles de postales que eran vendidas en los souvenires y recepciones de los hoteles y daban a conocer Mallorca viajando por todo el mundo.

Además, Planas i Montanyà realizó reportajes de todas las instalaciones eléctricas de Gesa que se fueron abriendo a raíz del boom turístico, así como reportajes aéreos en helicóptero (se compró uno para este fin) de los paisajes mallorquines, entre otros muchos temas.

«Todo esto es de un enorme valor histórico, porque a través de estas fotos ves las transformaciones sociales, de infraestructuras, patrimoniales y del territorio», como argumenta Marina Planas.

Marina Planas con una foto del dromedario Mohamed, que paseó a los turistas durante décadas y murió tras ingerir altas dosis de hierbas Túnel / Guillem Bosch

Colección particular

A ello se suma la gran colección particular del fotógrafo catalán afincado en Mallorca desde 1945 y a quien le apasionaba adquirir imágenes antiguas. «Mi abuelo produjo a partir de los años 40, aunque le encantaba buscar fotos similares a las que él hacía creadas en los años 20 y 30, por lo que se puede ver tanto la evolución de las postales (las primeras se pintaban, no se fotografiaban) como de los propios paisajes», destaca.

Entre los tesoros también se encuentran representaciones visuales de 1850 y 1910 impresas con la técnica de la cianotipia, grabado o sobre vidrio, además de un millar de cámaras fotográficas de distintas épocas y modelos, entre ellas de las marcas Leica, Hasselblad, Fed, Rolleiflex, Lubitel, etc., una linterna mágica del siglo XVII con placas de vidrio de escenas costumbristas, además de una cámara estereoscópica en la que se ven damas y caballeros paseando bajo la Almudaina y la Catedral de Palma.

Logros en 10 años

A pesar de la incertidumbre sobre la catalogación y digitalización del archivo, así como de las medidas de conservación más apropiadas, Casa Planas ha celebrado este 2025 su décimo aniversario constituyéndose como fundación y con numerosos proyectos en marcha.

El primero fue el impulso hace nueve años de las residencias para artistas, que interpretan el archivo desde diversas perspectivas; luego llegaron las invitaciones a artistas tan prestigiosos como Joan Fontcuberta, Pedro G. Romero, Dora García y Antoni Muntadas, entre otros; ahora forman parte de la red estatal de centros de creación; han ganado por concurso el programa Emplea Cultura del Santander y la convocatoria Componer Saberes, de la Fundación Carasso, con la que han iniciado el Observatorio de la Cultura y Turismo Sostenible (COSTA); es la sede cultural de Goethe Institut y el próximo año reeditarán el libro sobre la historia de Josep Planas i Montanyà.