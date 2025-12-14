Crean el vino Téntol, de Licors Moyà, para luchar contra la ELA

El vino Téntol, creado por Licors Moyà con la colaboración de Bodegas Pere Seda, se presentó ayer en la vinoteca de la licorería en el mercado del Olivar. Un porcentaje de las ganancias por su venta se destinará en esta tercera edición solidaria a la Associació Balear d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), que recibió un adelanto.