Solidaridad
Crean el vino Téntol, de Licors Moyà, para luchar contra la ELA
El vino Téntol, creado por Licors Moyà con la colaboración de Bodegas Pere Seda, se presentó ayer en la vinoteca de la licorería en el mercado del Olivar. Un porcentaje de las ganancias por su venta se destinará en esta tercera edición solidaria a la Associació Balear d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), que recibió un adelanto.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares