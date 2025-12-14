Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

Solidaridad

Crean el vino Téntol, de Licors Moyà, para luchar contra la ELA

Crean el vino Téntol, de Licors Moyà, para luchar contra la ELA

Crean el vino Téntol, de Licors Moyà, para luchar contra la ELA

Redacción Cultura

El vino Téntol, creado por Licors Moyà con la colaboración de Bodegas Pere Seda, se presentó ayer en la vinoteca de la licorería en el mercado del Olivar. Un porcentaje de las ganancias por su venta se destinará en esta tercera edición solidaria a la Associació Balear d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), que recibió un adelanto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents