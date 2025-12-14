El compositor Joan Valent presenta ‘Goya, un viaje sonoro de la luz al abismo’

El compositor mallorquín Joan Valent presentará en primicia en Santander el martes 16 su nueva sinfonía, Goya, un viaje sonoro de la luz al abismo. La sesión permitirá al público descubrir las claves creativas de su futura sinfonía, cuyo estreno está previsto para 2026, así como escuchar fragmentos inéditos de esta obra. La sesión tendrá lugar ante el retrato de Fernando VII de Francisco de Goya, pieza de la colección del museo de arte moderno y contemporáneo de Santander, el MAS. Para su intervención, Valent dispondrá de un piano de cola, que utilizará para explicar parte de su proceso creativo y compartirá fragmentos orquestales grabados de la sinfonía, imposibles de reproducir al piano dada la magnitud de la obra.

Valent es una de las figuras más internacionales de la música española actual y el único compositor español vivo que graba con la prestigiosa Deutsche Grammophon. Cuenta con colaboraciones con figuras como Montserrat Caballé -obtuvieron dos Premios Grammy-, Ana Netrebko o Plácido Domingo. Además, su trabajo se extiende también al folk, el flamenco y la música popular.