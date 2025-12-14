Navidad
El Belén viviente de la Misericòrdia se reabre en el renovado jardín
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares