El Belén viviente de la Misericòrdia se reabre en el renovado jardín

Redacción Cultura

Un centenar de personas participa en el tradicional Belén viviente del centro cultural de la Misericòrdia, que fue inaugurado ayer y estará abierto hasta después de fiestas en el renovado jardín de Via Roma con una representación de los oficios típicos de Mallorca.

