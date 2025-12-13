La prèvia
S’acosta Nadal
El cap de setmana ve carregat de bona música. Tenim per triar.
Per encetar podem anar a Alaró, ja que a l’església de Sant Bartomeu (11.30), Miquel Bennàsar oferirà el tradicional concert d’orgue.
El capvespre i a la Sala del Piano de la Fundació ACA a Búger (19.30h i 21h), doble sessió de música electroacústica.
A la mateixa hora i a l’església d’Andratx, les corals del poble i l’orquestra Aprojove, dirigida per Pau Cladera, acompanyaran les veus d’Elsa Salord i Cristina van Roy en un Concert de Nadal.
A la Biblioteca de Babel de Palma (també a les 19.30 hores), tenim un acostament al Nadal en clau de flamenc.
A Felanitx, en el Convent de Sant Agustí, missa de Santa Llúcia acompanyada pel Quintet de Son Pinar (18h).
A Sóller, en el concert dels Sagrats Cors (19h), Pep Alarcón dirigirà la Missa Estella Natalis de Karl Jenkins.
A Manacor i a l’església del Convent (20h), diferents corals oferiran una selecció de fragments d’El Messies de Haendel. A l’orgue Rafel Riera i com a veus solistes el tenor Sergi Gil i la soprano Maria Eugènia Lavochnik.
A l’església de La Mercè de Palma, Studium Aureum presenta la segona sessió dedicada al Barroc italià amb obres de Frescobaldi, Monteverdi, Corelli, Merula i altres compositors. La cita és avui a les 20.30 hores.
En el Teatre Principal de Palma (19h), l’Obra Cultural Balear proposa la Nit de la Cultura, en la qual hi intervindran músics com Miquel Lladó, Tiu Herrero i Ànimos Parrec.
Demà diumenge tenim a l’església del Convent de Manacor, un concert amb diferents corals del municipi.
En el Trui Teatre (20h), el Jazz Voyeur presenta una sessió de Gospel amb el Chicago Mass Choir i Palma Gospel Singers.
A Felanitx, en el Convent (18h), el Gloria i Les quatre estacions de Vivaldi amb diferents corals i l’Orquestra Jove de Balears. Com a solistes, Cristina van Roy, Marisa Roca a les veus i al violí Raphäel Bleuse.
I per tancar el cap de setmana, demà a l’església del Claustre de Pollença (19h), el musical Nuredduna amb música de Magí Garcías i amb Laura Vives, Toni Vallès, José Artero, Aina Francia, Patricia Covas i Teresa Muntaner.
Suscríbete para seguir leyendo
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
- Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
- Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca
- El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros