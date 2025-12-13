Magí Garcías, pianista: «Nuredduna es un referente de muchas cosas»

¿Por qué Nuredduna?

Primero porque es uno de los poemas más importantes de la literatura en lengua catalana y es además uno de los símbolos culturales más importantes de la cultura mallorquina.

¿Por qué se estrena en Pollença?

Esta producción es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Pollença y de la Fundación Rotger Villalonga, en el marco de la conmemoración de los 125 años de la publicación de La deixa del geni grec, una efeméride que pone de relieve la vigencia y la fuerza poética de la obra de Costa i Llobera.

Primer fue la grabación discográfica y luego ha venido la representación.

En efecto, el disco fue publicado hace cinco años y contiene una compilación de algunas de las canciones originales. Luego apareció un vídeo animado dirigido por el compositor de efectos visuales Josep Antoni Ribas y dibujado por Lluís Vecina. Así que mucho antes de esa producción escénica ha habido trabajos previos que la han dado a conocer.

¿Cómo nace el proyecto?

Desde el primer momento, la idea fue hacer una adaptación libre y muy personal del texto de Costa i Llobera. Junto al autor de la adaptación del texto, Onoffre Garcías, intentamos evocar las imágenes y las emociones que el poema transmite. Así que procedimos a analizar profundamente el texto, discernir los elementos fundamentales y hacernos una serie de preguntas como: ¿Cuál era el sentimiento de Nuredduna hacia las bárbaras costumbres de su tribu? ¿Nació en ella un conflicto entre la lealtad a su pueblo y el rechazo hacia los sacrificios humanos? De esos y otros interrogantes nació la propuesta.

¿Cómo han tratado en el proyecto a la protagonista?

Mientras escribía la obra, Costa i Llobera fue poderosamente influido por dos poemas de Leconte de Lisle. En ellos aparecen dos vírgenes mártires paganas, Uheldéda y Hypatie, que el poeta mallorquín cogió como modelos para el personaje principal, aunque dudó de incluir su paganismo. Para resolver este conflicto, Costa transforma a su propia heroína, Nuredduna, en algo más que una profetisa pagana y hace que justo antes de ser asesinada tenga una visión del advenimiento de una nueva era para la humanidad. ¿Podría ser el cristianismo sin decirlo expresamente? Así que hemos jugado con esa idea, que no es nuestra, pero la hemos retomado para delimitar, literaria y musicalmente a esa mujer. Y es que Nuredduna es un referente de muchas cosas.

¿Y cómo es su Melesigeni, el otro protagonista?

En el musical, Melesigeni confronta sus razones con las del otro bando, de tal manera que podríamos considerar que a partir de él nace una discusión casi filosófica que, lejos de proporcionar una respuesta definitiva, plantea el eterno problema del entendimiento entre culturas. La convivencia y la armonía entre los pueblos han sido siempre amenazadas por las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas. En esta obra planteamos ese terrible problema que no tiene una solución fácil, pero quizás buscarla es el único camino para evitar la barbarie.