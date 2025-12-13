Héctor Alterio celebró su 95 cumpleaños sobre el escenario en Mallorca
El intérprete argentino recibió el año pasado una ovación en el Auditorium de Palma, donde el público le cantó 'Cumpleaños feliz'
El Auditorium de Palma se puso en pie para cantar Cumpleaños feliz y ovacionar a Héctor Alterio el 21 de septiembre del año pasado, ya que celebró su penúltimo aniversario en Mallorca y sobre el escenario.
Un gran ramo de flores y una tarta de chocolate y nata adornada con dos velas que formaban el número 95 le pillaron por sorpresa y le emocionaron enormemente tras la representación de la obra teatral Una pequeña historia, un recorrido por su vida junto a textos poéticos y música de piano. La celebración prosiguió cenando con allegados de la isla.
No era la primera vez que Alterio, fallecido este sábado, vivía su cumpleaños de este modo, debido a que el maestro argentino de la interpretación disfrutaba sobre las tablas con la misma alegría que en los primeros tiempos.
El actor conocido por películas tan emblemáticas como El hijo de la novia, entre otras muchas, no se imaginó llegar a los 95 años, pero pocos días antes manifestó a este diario que era «una alegría que no se puede transmitir en palabras. Estos estados de ánimo son difíciles, aunque los paso estupendamente bien».
Al mirar atrás aún en activo, Héctor Alterio rememoró que «fueron todo abrazos, estrechar manos, sonrisas en la cara, lágrimas en los ojos... Todo eso lo tengo en una maleta mía que la llevo siempre», añadió.
