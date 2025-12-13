El escritor Òscar Palazón gana el Premi Mallorca de Narrativa

El Consell entregó este sábado los Premis de Creació Literària i Fotografia Contemporània 2025, en los que Òscar J. Palazón Ferré ganó el galardón de narrativa en catalán, Damià Rotger Miró, el de poesía, y Bandia Ribeira, el de fotografía contemporánea.

Palazón fue reconocido con el Premio de Narrativa, dotado con 25.000 euros, por la obra Stabat mater. Un vent diví, mientras que Rotger obtuvo el de Poesía, con 15.000 euros, por El Periple.

En la categoría de ensayo en catalán, el premio, dotado con 19.000 euros, fue para Vicenç Amengual Salas por Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom. L’art de la serigrafia al servei dels banderins, y la de textos teatrales, con 10.000 euros, para Marta Isabel Moreno Pizarro por La guardiana.

El premio de literatura infantil ilustrada, también dotado con 10.000 euros, recayó en Caterina Valriu Llinàs y Bàrbara Sansó Genovart por Què hi ha per dinar?

En castellano

En las categorías en castellano, el Premio de Narrativa, con 25.000 euros, fue para Diego Sánchez Aguilar por El Mago David, el de poesía, con 15.000 euros, para Roxana Méndez por Infinitesimal. En cuanto al de ensayo, dotado con 19.000 euros, el premiado fue Manuel Aguilera Povedano por Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia.

El Premio de Fotografía Contemporánea, dotado con 8.000 euros, fue para Bandia Ribeira por Grandeza y debilidad de lo espontáneo, y el Premio de Fotografía Talent Illenc, con 4.000 euros, para Beatriz Polo Iañez por Cuando se acaba el día.

La gala de entrega se celebró en la Casa Museu Llorenç Villalonga, en Binissalem. La edición de este año alcanzó la participación más alta de su historia, con un total de 545 obras presentadas, superando las 454 del año pasado, y también ha contado, por primera vez, con la categoría de Narrativa en castellano.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, celebró el éxito de participación en esta convocatoria. Este año se quiso cambiar el formato de la gala para convertirla en una gran fiesta de la literatura con actuaciones musicales, cata de vinos y un maridaje a cargo del chef Miquel Calent, y la participación de una de las voces más destacadas del panorama literario actual, Empar Moliner, quien ha abierto la celebración con Maridar els llibres.