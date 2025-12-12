Varietals Goldberg (Música i Vins)
La vinya i els climes mediterranis del món
La vinya és un dels cultius més característics del clima mediterrani, definit per un estiu calorós i sec, l’hivern suau i precipitacions concentrades a la tardor i la primavera. Aquest clima, present en altres regions del món ha generat models vitícoles adaptats a l’escassetat d’aigua, la insolació intensa i els sòls pobres. A la Conca Mediterrània: Espanya, França (sud), Itàlia, Grècia, Turquia, Portugal... el bressol històric de la viticultura. A Califòrnia al litoral central (Napa, Sonoma, Santa Barbara). Al Xile central, Valls del Maipo, Colchagua, Curicó. A Sud-àfrica, Zona de Cape Winelands. Al Sud d’Austràlia, Barossa Valley, McLaren Vale, Margaret River.
Tot i compartir clima, cada regió adapta el cultiu, a la vinya moderna i tecnificada (Califòrnia i Austràlia), emparrat en espatllera i el reg gota a gota molt estès, amb control avançat de maduració i varietats internacionals: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Shiraz. A la Vinya andina xilena, un gran contrast tèrmic dia-nit provoca una acidesa especial. A la Vinya del Cap (Sud-àfrica), la influència marítima del corrent de Benguela es fa sentir a les vinyes en pendent, amb varietats com Pinotage, Chenin Blanc, Syrah.
Això ha fet que fora del Mediterrani estricte s’hagin desenvolupat un conjunt de marques avui en dia competitives en el mercat mundial dels vins. A Califòrnia: Robert Mondavi (Napa Valley), Opus One (Napa, col·laboració amb Rothschild), Ridge Vineyards (Sonoma – Zinfandel mític), Screaming Eagle (col·leccionisme, preus altíssims). A Xile, Concha y Toro (la marca xilena més famosa del món, Casa Lapostolle (Clos Apalta, premiadíssim), Montes (icònic, vins mediterranis d’alt nivell), Santa Rita (clàssic i molt exportat). Sud-àfrica: Kanonkop (referent en Pinotage), Meerlust (Rubicon, un dels vins sud-africans més prestigiosos), Klein Constantia (Vin de Constance, històric), AA Badenhorst (Swartland, estil mediterrani modern). A Austràlia: Penfolds (Grange: un dels vins més famosos del planeta), Henschke (Hill of Grace, Shiraz llegendari), d’Arenberg (McLaren Vale, estil mediterrani pur), Torbreck (Barossa, vins potents de garnatxa i shiraz).
L’Orquestra Vivalví ha tirat junta i amb el saber dels seus membres ha evocat músiques entorn dels vins mediterranis com l’ària Fin ch’han dal vino de l’òpera
de W. A. Mozart, o The days of wine and roses de Henry Mancini, Old red wine del grup The Who o Blood red wine de The Rolling Stones, i Tus cartas son un vino com ens recorda Joan Manuel Serrat.
és un àlbum meravellós de L’Arpeggiata el grup que lidera Cristina Pluhar. On hi canten cançons de tota la Mediterrània Núria Rial, Vincenzo Capezzuto, Katarina Papadopoulou o Raquel Andueza. Tot i que hi podríem afegir per els vins de Califòrnia, la veu de Norah Jones, per exemple
Pels de Sud-Àfrica, la cantant Morcheeba i la seva peça The Sea. Per Xile, Violeta Parra és ben evocadora i per Austràlia ens ha vengut al cap Nick Cave cantant Into my arms.
