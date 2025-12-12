Es Baluard presenta una programación expositiva para 2026 con especial atención a las artistas mujeres

Las artistas mujeres, con nombres como los de Fiona Rae, Ghada Amer o Ester Partegàs, tendrán un especial protagonismo en 2026 en Es Baluard, museo que ha dado a conocer hoy su programación expositiva. La institución contará con un presupuesto de 2.445.000 euros, de los cuales el Govern aportará 870.000, el Ayuntamiento de Palma 775.000, el Consell 750.000, y el Ministerio de Cultura 50.000. Además, se prevee una aportación del Consell para Biennal B de 110.000 euros.

“La programación de 2026 viene marcada por una presencia muy firme de artistas y comisarias mujeres. Estamos muy contentos porque es algo que llegó de una manera orgánica y no impostada, con artistas de talla internacional muy fuerte como puede ser Fiona Rae, una pintora inglesa, para mí de las mejores no solo de su generación, también de la actual pintura europea; o Ghada Amer, artista egipcia que trabajado con temas como el los roles de género, y en este caso muy vinculada al territorio balear con una colaboración con el ceramista Pere Coll”, ha señalado a este diario el director de Es Baluard, David Barro, quien ha querido subrayar la consolidación de este museo, que en 2024 registró un total de 85.000 visitantes, como “principal referente institucional de la cultura balear y como actor clave en la proyección del arte contemporáneo a escala nacional e internacional”.

En este sentido, Es Baluard ha reforzado su presencia nacional mediante colaboraciones con museos de referencia como el IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), con la exposición colectiva ‘A media lumbre’, coproducida con el Solleric; CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo), con la muestra de Partegàs; y el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea).

Al margen de Rae, Amer y Partegàs, tres figuras claves del panorama internacional que ocuparán distintos espacios del museo, la “ambiciosa” programación de Es Baluard incluye a Jannis Kounellis, cuya exposición inaugurada recientemente, coproducida con el CGAC, se mantiene como “uno de los hitos expositivos del inicio de año”; y a artistas del contexto balear, como Aina Albo Puigserver, popea, Mar Guerrero (con proyecto conjunto con Anna Talens en el IVAM dentro del ciclo ‘Territorios en tránsito’) y Marta Armengol, consolidando la apuesta del museo por el tejido creativo local.

La exposición de Jannis Kounellis fue inaugurada recientemente / B.RAMON

También se reafirma la apuesta por la labor de comisarias de exposiciones tanto del contexto local como nacional. Así, todos los proyectos de Es Baluard en 2026 estarán liderados por comisarias: Carolina Grau, Bea Espejo, Blanca de la Torre, Cristina Anglada, Sofía Moisés, Alicia Ventura, Clara Garau y Ela Spalding.

Educación y programas públicos

Es Baluard profundiza en su misión de convertirse en un espacio de aprendizaje, pensamiento crítico y encuentro social. En 2026 se afianzará la entrada del museo en Planea. Red de arte y escuela, actuando como nodo coordinador en Balears; se desarrollará el nuevo Máster en Pensamiento Creativo y Diseño Estratégico de Proyectos Culturales, en colaboración con Adema Escuela Universitaria; y se pondrán en marcha ciclos propios de pensamiento y práctica contemporánea, caso de Dimensión sonora, dedicado al arte sonoro; y Registro de luz, centrado en la teoría y práctica fotográfica.

Biennal B y proyectos de territorio

Biennal B, uno de los ejes transformadores del nuevo modelo de museo, continuará desplegándose en 2026 a través de múltiples áreas de acción: un congreso, talleres, proyectos expositivos e iniciativas de colaboración entre arte, artesanía y prácticas sociales contemporáneas.

El año se iniciará con el I Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia (30 y 31 de enero), que reunirá voces relevantes de ambos campos. En paralelo se pondrá en marcha Floema, un nuevo programa de residencias destinado a comisarios y comisarias que dialogarán con el ecosistema creativo balear.

“Es Baluard es hoy mucho más que un museo: es un centro de exposiciones, un referente de la cultura contemporánea balear y una institución con su colección al frente”, ha remarcado David Barro. “Ha consolidado un modelo empático, capaz de tejer alianzas con instituciones y agentes del territorio”, ha añadido, poniendo como ejemplo los 35 convenios y más de 100 contratos de colaboración firmados en 2025 así como las 20 exposiciones que el museo ha producido o coproducido a lo largo del año, muchas de ellas en colaboración con instituciones tanto locales como estatales.

Por otra parte, la presidencia del Patronato cambia de titularidad, pasando del Govern al Ayuntamiento de Palma. De este modo, el alcalde Jaime Martínez toma posesión del cargo por un período de tres años, relevando a la presidenta del Govern, Margalida Prohens. La vicepresidencia del Patronato pasa a Llorenç Galmés, presidente del Consell.