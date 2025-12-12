La actriz Ana Rujas sobre 'La otra bestia': «Si no dejas espacio a tus demonios, lo que escondes acabará saliendo»

La otra bestia «es una criatura que habita dentro de Ana Rujas», dice la sinopsis, aunque ese «monstruo incontrolable» está en el interior de todo ser humano, como añade la actriz y autora del poético libro en el que se inspira la obra que se representará este domingo en el Teatre Principal de Palma.

«Es la parte menos luminosa de cada uno», especifica. La protagonista, conocida por su premiada serie Cardo y por La Mesías, de Los Javis, insta a «mirarla, darle un lugar y hacerte cargo de lo que hay dentro de ti, porque si no dejas espacio a tus demonios, temores, oscuridad, es decir, a tu dolor, al final lo que escondes acabará saliendo».

Como creadora, Rujas decidió mirarse escribiendo dicho libro de relatos y pensamientos publicado en 2023. Y poco después recibió la propuesta de convertirlo en obra de teatro. «Me quedé un poco en shock porque pensé ¿cómo vamos a hacerlo si son mis reflexiones? No quería hacer un monólogo y, además, estaba muy apegada a ese material. Por eso para mí fue muy importante la mirada de Pedro [Ayose] y José [Martret], en la que deposité toda mi confianza», tal como destaca de los dramaturgos, este último el mallorquín autor de la adaptación de Reis del món y de la premiada La infamia.

La actriz Ana Rujas se enfrenta en escena a su "monstruo interior" / Jesús Ugalde

Trío amoroso

Rujas colaboró en los textos, a los que dieron un nuevo enfoque y crearon una historia, «aunque es muy onírica». Añade que querían «hablar del amor, la soledad, la oscuridad y de ser honesto con uno mismo. Yo tenía claro que no había que buscar un tema actual, sino que fuese algo poético, tanto en lo textual como estilísticamente».

Para el argumento, los autores de La otra bestia crearon un ambiente doméstico e idearon un trío. «A Pedro, José y a mí nos gusta mucho el cineasta Andrzej Zulawski, y a raíz del referente de Possession pensaron lo del trío. Me enamoré de la propuesta, aunque no es que sea el hilo conductor, sino solo la excusa que hace explotar todo. Me gusta mucho esta pieza porque, pese a que cuenta la historia de una pareja, evoca otras cosas, es muy misteriosa, ya que hay algo que la protagonista tiene en su interior y no se sabe muy bien qué es», en palabras de Rujas.

Cine y teatro

El espectador se sorprenderá cuando vea una gran pantalla en el escenario en la que se proyectará en directo y en blanco y negro los primeros planos de la obra teatral.

«La cámara Alicia Aguirre narra cinematográficamente la pieza y el público puede decidir dónde mirar. Hace un trabajo muy sutil, es un personaje más, aunque discreto, y el resultado ha sido muy alabado», según destaca sobre esta forma de dar relevancia a los gestos de los tres intérpretes, una técnica que ya utilizó Martret en La infamia.

Ana Rujas tiene dos películas pendientes de estreno para 2026, La desconocida y otra cuyo título aún no ha trascendido, además de proyectos creativos propios que está escribiendo; y aún disfruta de las mieles del éxito de Cardo. «Los jóvenes me dicen que les encantó y que les gustaría que hubiese más cosas de este tipo. Cuando se ven referenciados, se interesan por los temas, por lo que habría que seguir alentándoles de este modo».