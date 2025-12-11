La XVII Bienal Española de Arquitectura premia dos proyectos de Mallorca
Can Gabriel, en Palma, y Mapa de Recursos, en Santa Eugènia figuran entre los 55 trabajos reconocidos
Dos proyectos realizados en Mallorca, Can Gabriel (Palma) y Mapa de Recursos (Santa Eugènia) figuran entre las obras premiadas en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, organizada por el ministerio de Vivienda, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Arquia.
Los 55 premiados de las diferentes categorías de esta bienal se han dado a conocer este jueves, 11 de diciembre, y una selección de los proyectos arquitectónicos forman parte de una exposición en Ponferrada que se podrá ver hasta marzo en La Térmica.
Seis proyectos de Mallorca optaban a estos premios, que finalmente han reconocido el trabajo realizado en Can Gabriel, una vivienda privada ubicada en el centro de Palma y construida sobre un piso de la década de 1960. Esta es obra de Ted’A arquitectes, con Jaume Mayol e Irene Pérez.
El segundo proyecto premiado realizado en Mallorca es del Ibavi y se llama Mapa de recursos/ 6 viviendas de protección pública, tres en planta baja y otras tres en planta piso, diseñadas por Carles Oliver y Xim Moyá. Uno de los propósitos de esta obra era el de demostrar la viabilidad de usar materiales locales bajos en carbono en estructuras a compresión simple. Con esta obra también se pretendía conseguir una integración paisajística que erradicara el estigma de la vivienda social en Baleares, según figura en la ficha facilitada por la Bienal de Arquitectura.
Los otros proyectos de Mallorca que eran finalistas son 11 viviendas sociales en Palma, proyecto de Carles Enrich Studio; otras 18 viviendas sociales intergeneracionales en Esporles, de Emiliano López y Mónica Rivera; 25 viviendas dotacionales, también en Palma, de Harquitectes, y Living in Lime, 42 VPO en Son Servera, de Marta Peris y José Toral.
