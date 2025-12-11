Cuándo, dónde ver y precios del espectáculo audiovisual inmersivo dels Sagrats Cors de Palma

El espectáculo audiovisual inmersivo Elements, el batec de la vida, que se proyecta en la iglesia palmesana del Sagrats Cors, está teniendo un gran éxito, ya que las entradas para ver las proyecciones escasean en diciembre, aunque hay gran disponibilidad en enero.

La propuesta que fusiona luz y música a través de la tecnología digital está inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza y en la figura de Ramon Llull, donde distintas imágenes se van proyectando en el interior de esta céntrica iglesia de Ciutat, en la calle Sant Gaietà, mientras suena una banda sonora especialmente compuesta para ese espectáculo.

Para asistir a Elements, hay que reservar previamente en la página web de Spiritual Mallorca.

251209DMA_MANU MIELN (228281396) / Manu Mielniezuk

Precios

La entrada general asciende a 18,5 euros, la reducida para mayores de 65 años residentes en Balears tiene un precio de 16 euros y la entrada infantil cuesta 12, aunque los menores de cinco años pueden entrar gratis.

Horarios

La proyección inmersiva tiene una duración de 25 minutos, aunque se recomienda llegar con diez minutos de antelación, es una actividad accesible y los pases son a las 13, 16, 18 y 20 horas.

Los centros educativos y grupos, a partir de 15 personas, deben realizar una reserva concertada a través del correo electrónico elements@spiritualmallorca.com.

Argumento

Elements, el batec de la vida es un viaje mediterráneo a través de los elementos clásicos —agua, tierra, fuego y aire— y del quinto elemento que todo lo integra: Ramon Llull, la luz y la palabra. Se trata de "una experiencia única que ilumina los corazones y establece un vínculo entre los visitantes y la espiritualidad. Un camino desde el interior hacia el universo, desde la vida personal hasta la comunión con toda la creación", según la promoción.