Palma se prepara para el BIM Nadal 2025: la concentración de baile en línea más navideña y multitudinaria de la isla

El centro de Palma se llenará de música y color este domingo 14 de diciembre con la llegada del BIM Nadal 2025, la tradicional concentración de baile en línea que cada año reúne a decenas de participantes en el Passeig del Born. Los organizadores, Line Dance Balear, invitan a todos los asistentes a ponerse el traje de Papá Noel y sumarse a esta fiesta.

Horario y canciones

La cita comenzará a las 18 horas, y durante el evento se podrán disfrutar de algunas de las canciones más populares del line dance, que van desde clásicos como "Hey Baby (Radio Mix)" o "Mi Amigo Santa" hasta temas más recientes como "Por Tu Culpa" y "Si Antes Te Hubiera Conocido".

El evento ofrecerá además una amplia selección de temas para todos los gustos, incluyendo "Latidos AB", "The Last Shanty", "Golfo Por Despecho", "Alto, Prohibido Pasar", "Tango", "Hoedown", "Me Sabe A Sal", "Corazón De Fuego", "Contigo" y "Ae Ae Ae AB".

No faltarán tampoco los clásicos navideños y temas festivos, como "Alegria Llegó La Navidad" o "Una Bachata En Navidad", y otras canciones imprescindibles: "Imagínate", "Boots On The Ground", "Tu Me Las Quitas", "Bésame AB", "Objetos Perdidos", "I Got Better", "Vieni Al Mare", "I Will Show You", "Take Me To The Beach" y "La Galleguita". Con este repertorio, el Passeig del Born se transformará en un escenario donde la música y la Navidad se dan la mano para ofrecer una experiencia única.

Setlist del BIM NADAL 2025 Hey Baby (Radio Mix)

Latidos AB

The Last Shanty

Si Antes Te Hubiera Conocido

Mi Amigo Santa

Lo Que Pasó

Golfo Por Despecho

Alto, Prohibido Pasar

Tango

Hoedown

Me Sabe A Sal

Corazón De Fuego

Contigo

Ae Ae Ae AB

Imagínate

Boots On The Ground

Tu Me Las Quitas

Bésame AB

Por Tu Culpa

Objetos Perdidos

I Got Better

Vieni Al Mare

I Will Show You

Take Me To The Beach

Alegria Llegó La Navidad

Una Bachata En Navidad

La Galleguita

El BIM Nadal se ha convertido en una referencia en la agenda cultural de Palma, no solo por el espectáculo que supone ver a centenas de personas bailando coordinadas, sino también por la atmósfera festiva que se genera. Los asistentes destacan la diversión y la sensación de unión que se respira, y muchos ya preparan sus mejores disfraces y coreografías para no perderse este tradicional encuentro anual.