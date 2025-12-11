Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma se prepara para el BIM Nadal 2025: la concentración de baile en línea más navideña y multitudinaria de la isla

El Passeig del Born acogerá este domingo a decenas de participantes disfrazados de Papá Noel dispuestos a bailar al ritmo de los clásicos del line dance

Más de 1.200 Papás Noel bailan en línea en el Born de Palma

Más de 1.200 Papás Noel bailan en línea en el Born de Palma

G. Bosch

Duna Márquez

Palma

El centro de Palma se llenará de música y color este domingo 14 de diciembre con la llegada del BIM Nadal 2025, la tradicional concentración de baile en línea que cada año reúne a decenas de participantes en el Passeig del Born. Los organizadores, Line Dance Balear, invitan a todos los asistentes a ponerse el traje de Papá Noel y sumarse a esta fiesta.

Horario y canciones

La cita comenzará a las 18 horas, y durante el evento se podrán disfrutar de algunas de las canciones más populares del line dance, que van desde clásicos como "Hey Baby (Radio Mix)" o "Mi Amigo Santa" hasta temas más recientes como "Por Tu Culpa" y "Si Antes Te Hubiera Conocido".

El evento ofrecerá además una amplia selección de temas para todos los gustos, incluyendo "Latidos AB", "The Last Shanty", "Golfo Por Despecho", "Alto, Prohibido Pasar", "Tango", "Hoedown", "Me Sabe A Sal", "Corazón De Fuego", "Contigo" y "Ae Ae Ae AB".

No faltarán tampoco los clásicos navideños y temas festivos, como "Alegria Llegó La Navidad" o "Una Bachata En Navidad", y otras canciones imprescindibles: "Imagínate", "Boots On The Ground", "Tu Me Las Quitas", "Bésame AB", "Objetos Perdidos", "I Got Better", "Vieni Al Mare", "I Will Show You", "Take Me To The Beach" y "La Galleguita". Con este repertorio, el Passeig del Born se transformará en un escenario donde la música y la Navidad se dan la mano para ofrecer una experiencia única.

Setlist del BIM NADAL 2025

  • Hey Baby (Radio Mix)
  • Latidos AB
  • The Last Shanty
  • Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Mi Amigo Santa
  • Lo Que Pasó
  • Golfo Por Despecho
  • Alto, Prohibido Pasar
  • Tango
  • Hoedown
  • Me Sabe A Sal
  • Corazón De Fuego
  • Contigo
  • Ae Ae Ae AB
  • Imagínate
  • Boots On The Ground
  • Tu Me Las Quitas
  • Bésame AB
  • Por Tu Culpa
  • Objetos Perdidos
  • I Got Better
  • Vieni Al Mare
  • I Will Show You
  • Take Me To The Beach
  • Alegria Llegó La Navidad
  • Una Bachata En Navidad
  • La Galleguita

El BIM Nadal se ha convertido en una referencia en la agenda cultural de Palma, no solo por el espectáculo que supone ver a centenas de personas bailando coordinadas, sino también por la atmósfera festiva que se genera. Los asistentes destacan la diversión y la sensación de unión que se respira, y muchos ya preparan sus mejores disfraces y coreografías para no perderse este tradicional encuentro anual.

